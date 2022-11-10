https://uz.sputniknews.ru/20221110/saida-mirziyoeva-prizvala-osvobodit-prepodavateley-ot-lishnix-obyazannostey-29864540.html
Саида Мирзиёева призвала освободить преподавателей от лишних обязанностей
Саида Мирзиёева призвала освободить преподавателей от лишних обязанностей
Мирзиёева заявила, что принуждение учителей к сторонней работе вредит не только системе образования, но и будущему страны.
2022-11-10T16:09+0500
2022-11-10T16:09+0500
2022-11-10T16:09+0500
общество
саида мирзиёева
преподаватель
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ТАШКЕНТ, 10 ноя – Sputnik. Зампредседателя Фонда поддержки и развития масс-медиа Саида Мирзиёева призвала чиновников освободить узбекистанских преподавателей от "ненужных и незаконных обязанностей". Об этом Мирзиёева сообщила в своем Telegram-канале.Она обратилась ко всем ответственным лицам с просьбой решить эту проблему и освободить учителей от всех обязанностей, кроме преподавания. Мирзиёева особо выделила, что "принуждение учителей к сторонней работе вредит не только школе, но и будущему Узбекистана", а также отметила, что образование в данное время является приоритетом в республике.
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саида мирзиёева призвала освободить преподавателей от лишних обязанностей мирзиёева заявила что принуждение учителей к сторонней работе вредит не только системе образования но и будущему страны биография должность зампредседателя фонда
саида мирзиёева призвала освободить преподавателей от лишних обязанностей мирзиёева заявила что принуждение учителей к сторонней работе вредит не только системе образования но и будущему страны биография должность зампредседателя фонда
Саида Мирзиёева призвала освободить преподавателей от лишних обязанностей
Мирзиёева заявила, что принуждение учителей к сторонней работе вредит не только системе образования, но и будущему страны.
ТАШКЕНТ, 10 ноя – Sputnik.
Зампредседателя Фонда поддержки и развития масс-медиа Саида Мирзиёева призвала чиновников освободить узбекистанских преподавателей от "ненужных и незаконных обязанностей". Об этом Мирзиёева сообщила
в своем Telegram-канале.
"Главная задача учителей — обеспечить будущее нашей страны, обучая знаниям наших детей. Это сама по себе довольно сложная задача. Навешивание дополнительных обязанностей на плечи учителей в условиях наличия бесконечных проблем в системе образования — крайне излишне", - подчеркнула она.
Она обратилась ко всем ответственным лицам с просьбой решить эту проблему и освободить учителей от всех обязанностей, кроме преподавания.
Мирзиёева особо выделила, что "принуждение учителей к сторонней работе вредит не только школе, но и будущему Узбекистана", а также отметила, что образование в данное время является приоритетом в республике.
"Мы обязаны перестать относиться к учителям, как к бесплатным служащим. Я считаю, что им необходимо стать самым уважаемым и оберегаемым слоем общества — для этого все должны действовать как один. Так как только через образование, только с помощью учителей мы можем добиться прогресса", - заявила она.