https://uz.sputniknews.ru/20221110/uzbekistan-primet-uchastie-v-kongresse-molodyx-uchenyx-v-sochi-29850874.html

Узбекистан примет участие в Конгрессе молодых ученых в Сочи

Узбекистан примет участие в Конгрессе молодых ученых в Сочи

Что будет включать программа предстоящего Конгресса - читайте в нашем материале.

2022-11-10T11:07+0500

2022-11-10T11:07+0500

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культура

узбекистан

ученые

сочи

конгресс

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ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Узбекистан примет участие во II Конгресс молодых ученых, который станет одним из ключевых событий Десятилетия науки и технологий в России. Он пройдет 1-3 декабря в Парке науки и искусства "Сириус" на федеральной территории "Сириус".Конгресс второй раз объединит представителей академической среды - университетов и научно-исследовательских институтов, бизнеса, и госкорпораций, а главное — молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников. В 2022 году ожидается участие международных специалистов более чем из 40 стран мира, в числе которых делегаты из Азербайджана, Аргентины, Афганистана, Бангладеш, Венгрии, Вьетнама, Греции, Египта, Ирака, Ирана, Индии, Индонезии, Казахстана, Китая, Мексики, Мьянмы, Нигерии, Пакистана, Республики Абхазии, Республики Беларусь, Сирии, Таджикистана, Туниса, Турции и другие."Объявленное Президентом Десятилетие науки и технологий позволяет сконцентрировать усилия профессионального сообщества на ключевых научных направлениях, активно задействовать молодое поколение исследователей, а также сделать информацию о достижениях российских ученых доступнее для граждан. Первый Конгресс молодых ученых в прошлом году собрал более 3 тысяч участников и стал крупнейшей площадкой для обсуждения научно-технологического развития России. В этом году предстоят не менее серьезные дискуссии, связанные с расширением роли науки в развитии экономик регионов, международного сотрудничества в эпоху глобальных перемен и поиском быстрых решений в ответ на текущие вызовы", — отметил заместитель председателя Правительства Российской Федерации, сопредседатель Координационного комитета по Десятилетию науки и технологий Дмитрий Чернышенко.Программа мероприятий Конгресса включает семь тематических блоков, посвященных актуальным вопросам и вектору развития научных подходов в рамках Десятилетия науки и технологий в России: В рамках работы основных треков запланировано около 100 мероприятий, где участники Конгресса обсудят основные направления деятельности научного сообщества для развития технологического суверенитета и ключевых технологий. Также пройдут презентации инициатив Десятилетия науки и технологий. На площадке Конгресса будет работать блок Российского Научного Фонда "Школа РНФ", в рамках которого эксперты организации проведут образовательные мероприятия по различным направлениям научно-исследовательской деятельности, грантовой поддержки, экспертизе научных проектов. Всем, кто только планирует свою карьеру, расскажут о перспективных направлениях научной работы, в которых требуются молодые специалисты и научные прорывы и продемонстрируют современные достижения и разработки российских ученых. Большой блок тем будет посвящен расширению профессиональных компетенций ученых, роли науки в развитии экономики регионов и международному научному сотрудничеству в эпоху глобальных перемен. Важной частью работы деловой программы станут обсуждения шагов, направленных на развития научного мышления и школьного образования.В 2021 году мероприятие приняло более 3 000 участников из 77 регионов, в том числе в его работе участвовали более 280 высших учебных заведений Российской Федерации и представители более 125 подразделений РАН.Организаторами Конгресса молодых ученых в 2022 году выступают Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и Фонд Росконгресс. Оператором Десятилетия науки и технологий выступает АНО "Национальные приоритеты".

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узбекистан примет участие в конгрессе молодых ученых в сочи что будет включать программа предстоящего конгресса