https://uz.sputniknews.ru/20221110/v-samarkande-otkrylsya-pervyy-magazin-duty-free-deystvuyuschiy-na-vnutrenney-territorii-29867336.html

В Самарканде открылся первый магазин Duty Free, действующий на внутренней территории

В Самарканде открылся первый магазин Duty Free, действующий на внутренней территории

По какому принципу работает новый магазин беспошлинной торговли в Самарканде - читайте в нашем материале.

2022-11-10T17:39+0500

2022-11-10T17:39+0500

2022-11-10T17:39+0500

туризм

самарканд

магазин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/0a/29867390_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_565c364ed28fa23a8c91be8b25fc553b.jpg

ТАШКЕНТ, 10 ноя – Sputnik. В четверг в Самарканде открылся первый магазин беспошлинной торговли (Duty Free), который действует на внутренней территории для иностранных граждан, посещающих Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба Таможенного комитета республики.В церемонии открытия приняли участие председатель Государственного таможенного комитета Акмалхужа Мавлонов, председатель Комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана Данияр Жаналинов, представители областного хокимията, предприниматели а также сотрудники таможенных органов.Известно, что в целях поддержки туристической отрасли и увеличения числа туристов, посещающих республику, по инициативе президента Шавката Мирзиёева в стране ввели третий вид магазинов беспошлиной торговли для иностранцев.Таким образом, данный магазин в Самарканде является первым магазином такого типа в республике. Работа торговой точки организовывается следующим образом: покупатели могут приобрести товары при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и авиабилета. Выдача покупок производится уже в международных аэропортах в день вылета.Сейчас запуск таких же магазинов ведется на территории Бухарской, Хорезмской и Ферганской областей.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в самарканде открылся первый магазин duty free действующий на внутренней территории по какому принципу работает новый магазин беспошлинной торговли в самарканде