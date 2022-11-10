https://uz.sputniknews.ru/20221110/v-samarkande-proxodit-zasedanie-soveta-ministrov-inostrannyx-del-otg-29859677.html
В Самарканде проходит заседание Совета министров иностранных дел ОТГ
В Самарканде проходит заседание Совета министров иностранных дел ОТГ
Самое главное из выступления Владимира Норова на заседании СМИД ОТГ в Самарканде - в нашем материале.
2022-11-10T14:01+0500
2022-11-10T14:01+0500
2022-11-10T14:01+0500
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ТАШКЕНТ, 10 ноя – Sputnik. В Самарканде в четверг стартовало заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ). Об этом сообщает корреспондент Sputnik.В мероприятии принимают участие главы внешнеполитических ведомств Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Венгрии и Туркменистана, а также генеральный секретарь ОТГ.Так, в своем выступлении глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Владимир Норов заявил, что по итогам вчерашней встречи министров экономического развития была утверждена Стратегия содействия торговле между государствами-членами организации, а также подписано Соглашение о формировании упрощенного таможенного коридора. Также он подчеркнул, что в рамках саммита, который пройдет в пятницу, будут подписаны документы в сфере транспортного сотрудничества – Соглашение о международных мультимодальных перевозках грузов и Программа сотрудничества в области транспорта.Норов отметил, что основной целью является создание единого транспортного пространства, которое прочно свяжет наши сухопутные и морские порты с мировыми рынками.Кроме этого, он сообщил, что необходимо укреплять кооперационные связи между ведущими промышленными предприятиями, инвестиционными компаниями, банковско-финансовыми учреждениями и предпринимателями стран-участнц Организации, а также выстраивать эффективное региональное сотрудничество.
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в самарканде проходит заседание совета министров иностранных дел отг самое главное из выступления владимира норова на заседании смид отг в самарканде
в самарканде проходит заседание совета министров иностранных дел отг самое главное из выступления владимира норова на заседании смид отг в самарканде
В Самарканде проходит заседание Совета министров иностранных дел ОТГ
Самое главное из выступления Владимира Норова на заседании СМИД ОТГ в Самарканде - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 10 ноя – Sputnik. В Самарканде в четверг стартовало заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ). Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
В мероприятии принимают участие главы внешнеполитических ведомств Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Венгрии и Туркменистана, а также генеральный секретарь ОТГ.
Так, в своем выступлении глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Владимир Норов заявил, что по итогам вчерашней встречи министров экономического развития была утверждена Стратегия содействия торговле между государствами-членами организации, а также подписано Соглашение о формировании упрощенного таможенного коридора.
Также он подчеркнул, что в рамках саммита, который пройдет в пятницу, будут подписаны документы в сфере транспортного сотрудничества – Соглашение о международных мультимодальных перевозках грузов и Программа сотрудничества в области транспорта.
"Складывающаяся в Евразии новая геоэкономическая ситуация открывает перед нами весьма благоприятные перспективы для превращения нашего региона, соединяющего стратегические коридоры Евразии, в мощное транспортно-логистическое звено глобальной производственно-сбытовой цепочки", - заявил Норов.
Норов отметил, что основной целью является создание единого транспортного пространства, которое прочно свяжет наши сухопутные и морские порты с мировыми рынками.
Кроме этого, он сообщил, что необходимо укреплять кооперационные связи между ведущими промышленными предприятиями, инвестиционными компаниями, банковско-финансовыми учреждениями и предпринимателями стран-участнц Организации, а также выстраивать эффективное региональное сотрудничество.