https://uz.sputniknews.ru/20221110/vavilov-rossiya-doljna-vyjat-maksimalnuyu-vygodu-iz-tayvanskoy-operatsii-kitaya-29849687.html
Вавилов: Россия должна выжать максимальную выгоду из тайваньской операции Китая
Вавилов: Россия должна выжать максимальную выгоду из тайваньской операции Китая
Политические круги Китая, США и Тайваня уже не скрывают, что считают сценарий начала тайваньской операции Пекином наиболее вероятным.
2022-11-10T10:08+0500
2022-11-10T10:08+0500
2022-11-10T10:08+0500
видео
россия
китай
тайвань
операция
сша
пекин
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Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал китаевед-публицист Николай Вавилов. Какой сигнал Китай отправляет, демонстрируя свою новую гиперзвуковую ракету? Из-за чего сокращается экспорт из Китая, и как это отразится на России? Почему США боятся визита Си в Саудовскую Аравию? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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вавилов россия должна выжать максимальную выгоду из тайваньской операции китая политические круги китая сша и тайваня уже не скрывают что считают сценарий начала тайваньской операции пекином наиболее вероятным
вавилов россия должна выжать максимальную выгоду из тайваньской операции китая политические круги китая сша и тайваня уже не скрывают что считают сценарий начала тайваньской операции пекином наиболее вероятным
Вавилов: Россия должна выжать максимальную выгоду из тайваньской операции Китая
Политические круги Китая, США и Тайваня уже не скрывают, что считают сценарий начала тайваньской операции Пекином наиболее вероятным.
Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал китаевед-публицист Николай Вавилов.
Какой сигнал Китай отправляет, демонстрируя свою новую гиперзвуковую ракету? Из-за чего сокращается экспорт из Китая, и как это отразится на России? Почему США боятся визита Си в Саудовскую Аравию?
Обо всем этом смотрите в нашем видео.