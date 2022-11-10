https://uz.sputniknews.ru/20221110/vavilov-rossiya-doljna-vyjat-maksimalnuyu-vygodu-iz-tayvanskoy-operatsii-kitaya-29849687.html

Вавилов: Россия должна выжать максимальную выгоду из тайваньской операции Китая

Вавилов: Россия должна выжать максимальную выгоду из тайваньской операции Китая

Политические круги Китая, США и Тайваня уже не скрывают, что считают сценарий начала тайваньской операции Пекином наиболее вероятным.

2022-11-10T10:08+0500

2022-11-10T10:08+0500

2022-11-10T10:08+0500

видео

россия

китай

тайвань

операция

сша

пекин

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Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал китаевед-публицист Николай Вавилов. Какой сигнал Китай отправляет, демонстрируя свою новую гиперзвуковую ракету? Из-за чего сокращается экспорт из Китая, и как это отразится на России? Почему США боятся визита Си в Саудовскую Аравию? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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вавилов россия должна выжать максимальную выгоду из тайваньской операции китая политические круги китая сша и тайваня уже не скрывают что считают сценарий начала тайваньской операции пекином наиболее вероятным