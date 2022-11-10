https://uz.sputniknews.ru/20221110/xodjaev-rasskazal-pochemu-investoram-stoit-vybrat-uzbekistan-29860066.html

Ходжаев рассказал, почему инвесторам стоит выбрать Узбекистан

Ходжаев рассказал, почему инвесторам стоит выбрать Узбекистан

Жамшид Ходжаев выступил на бизнес-форуме "Узбекистан-Венгрия" в Самарканде. Подробности - в нашем материале.

2022-11-10T12:37+0500

2022-11-10T12:37+0500

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политика

жамшид ходжаев

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ТАШКЕНТ, 10 ноя – Sputnik. Министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев в ходе бизнес-форума "Узбекистан-Венгрия" рассказал, почему стоит инвестировать в Узбекистан.Среди причин Ходжаев в первую очередь обозначил благоприятная среда для инвестиций в республике.Также он сообщил, что упрощена процедура регистрации новых хозяйствующих субъектов. Земельные участки можно приобрести через интернет-аукционы.Помимо этого, активно продолжается работа по совершенствованию нормативно-правовой базы для создания благоприятного инвестиционного климата.Кроме этого, в республике, по словам Ходжаева, придерживаются политики экономического развития. Он заявил, что среднегодовой рост экономики Узбекистана составляет 5%, промышленной отрасли — 8%. В 2021 году этот показатель увеличился до 7%. Объём экспорта увеличился в 1,5 раза.Среди причин министр инвестиций и внешней торговли республики также обозначил квалифицированную рабочую силу.Ходжаев рассказал, что за короткое время в Узбекистане были созданы 82 новых высших учебных заведения, 23 из которых являются филиалами ведущих вузов зарубежных стран.Также, по заявлению министра, в стране с 9 до 28% увеличился охват выпускников школ высшим образованием, на ближайшие пять лет запланирована чёткая программа увеличения этого показателя до 60%.Помимо прочего, министр подчеркнул, что Узбекистан обладает огромными запасами природных ресурсов.Ходжаев особо выделил необходимость принятия программы промышленной кооперации с участием крупных производственных предприятий двух стран, для того, чтобы использовать в полной мере эти возможности.В республике, по словам министра, создана вся необходимая инфраструктура для обеспечения непрерывности производства хозяйствующих субъектов.Также в Узбекистане поддерживают производителей, оказывают им финансовую помощь и выделяют субсидии, отметил министр.Ходжаев упомянул потенциал диверсифицированных транспортных коридоров, отметив, что Узбекистан расположен на пересечении основных транспортных коридоров и может выступать мостом между рынками стран Запада и Востока, Севера и Юга, а также важной логистической площадкой.Напомним, мероприятие проходит в рамках саммита Организации тюркских государств. В форуме помимо Ходжаева приняли участие министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, министр сельского хозяйства Узбекистана Азиз Войтов, заместитель государственного секретаря министерства внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Каталин Бихари, председатель торгово-промышленной палаты Узбекистана Даврон Вахабов и другие официальные лица.В рамках узбекско-венгерского бизнес-форума бизнесмены республики провели переговоры в формате "B2B" и "G2B" с представителями более 60 венгерских компаний во главе с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто. По итогам двусторонних переговоров подписаны инвестиционные и торговые соглашения.1Ahmad Yusupov09:53

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ходжаев рассказал почему инвесторам стоит выбрать узбекистан жамшид ходжаев выступил на бизнес форуме узбекистан венгрия в самарканде