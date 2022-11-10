Ходжаев рассказал, почему инвесторам стоит выбрать Узбекистан
12:37 10.11.2022 (обновлено: 12:49 10.11.2022)
© Пресс-служба Минсельхоза УзбекистанаМинистр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев
Жамшид Ходжаев выступил на бизнес-форуме "Узбекистан-Венгрия" в Самарканде. Подробности - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 10 ноя – Sputnik. Министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев в ходе бизнес-форума "Узбекистан-Венгрия" рассказал, почему стоит инвестировать в Узбекистан.
Среди причин Ходжаев в первую очередь обозначил благоприятная среда для инвестиций в республике.
"Создана полноценная система законодательной защиты прав инвесторов. В результате с 2017 года ($3,3 млрд) объём прямых иностранных инвестиций увеличился в 2,5 раза ($8,6 млрд). Ввозные пошлины снижены почти на восемь тысяч наименований товаров. Отменена выдача 70 бизнес-лицензий и 34 разрешений различного типа", - рассказал министр.
Также он сообщил, что упрощена процедура регистрации новых хозяйствующих субъектов. Земельные участки можно приобрести через интернет-аукционы.
Помимо этого, активно продолжается работа по совершенствованию нормативно-правовой базы для создания благоприятного инвестиционного климата.
Помимо этого, активно продолжается работа по совершенствованию нормативно-правовой базы для создания благоприятного инвестиционного климата.
Кроме этого, в республике, по словам Ходжаева, придерживаются политики экономического развития. Он заявил, что среднегодовой рост экономики Узбекистана составляет 5%, промышленной отрасли — 8%. В 2021 году этот показатель увеличился до 7%. Объём экспорта увеличился в 1,5 раза.
"Через Узбекистан можно получить доступ на рынок стран Центральной Азии, где проживает 72 млн человек и на рынок стран Содружества независимых государств, общее население которых составляет 300 млн человек", - отметил он.
Среди причин министр инвестиций и внешней торговли республики также обозначил квалифицированную рабочую силу.
"Более 60% нашего населения составляют молодые люди в возрасте до 30 лет. Это высокообразованные граждане, стремящиеся к знаниям, стремящиеся осваивать различные профессии и владеющие иностранными языками", - подчеркнул он.
Ходжаев рассказал, что за короткое время в Узбекистане были созданы 82 новых высших учебных заведения, 23 из которых являются филиалами ведущих вузов зарубежных стран.
Также, по заявлению министра, в стране с 9 до 28% увеличился охват выпускников школ высшим образованием, на ближайшие пять лет запланирована чёткая программа увеличения этого показателя до 60%.
Помимо прочего, министр подчеркнул, что Узбекистан обладает огромными запасами природных ресурсов.
"Узбекистан занимает 2-е место в мире по запасам золота, 7-е — по меди, 8-е — по вольфраму, 9-е —по серебру, 12-е — по урану и 16-е — по добыче природного газа. Это создаёт огромную базу для экспорта продукции, произведённой по новым технологиям не только в горнодобывающей промышленности, но и в таких областях, как электротехника, цветная металлургия и машиностроение, в третьи страны", - заявил он.
Ходжаев особо выделил необходимость принятия программы промышленной кооперации с участием крупных производственных предприятий двух стран, для того, чтобы использовать в полной мере эти возможности.
В республике, по словам министра, создана вся необходимая инфраструктура для обеспечения непрерывности производства хозяйствующих субъектов.
"В частности, мы создали 22 особые экономические зоны, специализирующиеся на промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике и туризме.Эти зоны обеспечены всей инженерно-коммуникационной инфраструктурой: дорогами, электричеством, природным газом, питьевой водой и канализацией, интернетом. Также предприниматели, работающие в этих зонах, освобождаются от налога на имущество, землю, водные ресурсы и прибыль на срок до 10 лет", - рассказал Ходжаев.
Также в Узбекистане поддерживают производителей, оказывают им финансовую помощь и выделяют субсидии, отметил министр.
"Чтобы стимулировать отечественных производителей к экспорту своей продукции, мы создали механизм возмещения до 70% транспортных расходов. Мы также создали Инвестиционный фонд для софинансирования совместных проектов с инвесторами", - подчеркнул он.
Ходжаев упомянул потенциал диверсифицированных транспортных коридоров, отметив, что Узбекистан расположен на пересечении основных транспортных коридоров и может выступать мостом между рынками стран Запада и Востока, Севера и Юга, а также важной логистической площадкой.
"Именно по этой причине мы продвигаем железнодорожные проекты, такие как "Китай – Кыргызстан – Узбекистан" и "Мазари-Шариф – Кабул –Пешавар". Эти проекты имеют стратегическое значение, и мы обязательно их реализуем. Они открывают совершенно новые возможности для повышения конкурентоспособности продукции, производимой в Узбекистане", - заявил министр.
Напомним, мероприятие проходит в рамках саммита Организации тюркских государств. В форуме помимо Ходжаева приняли участие министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, министр сельского хозяйства Узбекистана Азиз Войтов, заместитель государственного секретаря министерства внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Каталин Бихари, председатель торгово-промышленной палаты Узбекистана Даврон Вахабов и другие официальные лица.
В рамках узбекско-венгерского бизнес-форума бизнесмены республики провели переговоры в формате "B2B" и "G2B" с представителями более 60 венгерских компаний во главе с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто.
По итогам двусторонних переговоров подписаны инвестиционные и торговые соглашения.1Ahmad Yusupov09:53
По итогам двусторонних переговоров подписаны инвестиционные и торговые соглашения.1Ahmad Yusupov09:53