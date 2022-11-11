https://uz.sputniknews.ru/20221111/buduschie-vladeltsy-jilya-v-uzbekistane-smogut-kontrolirovat-protsess-stroitelstva-29879890.html

Будущие владельцы жилья в Узбекистане смогут контролировать процесс строительства

Будущие владельцы жилья в Узбекистане смогут контролировать процесс строительства

Строительные организации, привлекающие средства граждан, должны быть зарегистрированы на специальной электронной площадке.

2022-11-11T09:04+0500

2022-11-11T09:04+0500

2022-11-11T09:04+0500

общество

узбекистан

жилье

строительство

организация

граждане

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ТАШКЕНТ, 11 ноя – Sputnik. Начальник управления Минстроя Эльёр Комилов в ходе брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК) рассказал, что необходимо знать пайщикам многоквартирных жилых домов.В последние годы строительство высотных зданий в Узбекистане резко выросло. На фоне этого зачастую встречаются предприниматели, занимающиеся строительством незаконно, и те, кто сдает новые МКД с рядом недостатков.Поэтому гражданам необходимо обращать внимание на ряд факторов при покупке недостроенных квартир.На данный момент в республике сформирована электронная площадка для строительства домов на основе паевых взносов. Поэтому прежде всего нужно проверить по ссылке, зарегистрирован дом или нет. Там можно получить общедоступную информацию, такую ​​как название комплекса, имя застройщика, адрес.Граждане имеют право:Для включения в электронный реестр от застройщикам необходимо иметь:После завершения строительных работ жилье в таком случае будет иметь гарантийный срок не менее двух лет после его передачи собственникам. Известно, что государственный надзор за строительством осуществляется инспекциями в установленном порядке.

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2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

будущие владельцы жилья в узбекистане смогут контролировать процесс строительства строительные организации привлекающие средства граждан должны быть зарегистрированы на специальной электронной площадке