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https://uz.sputniknews.ru/20221111/buduschie-vladeltsy-jilya-v-uzbekistane-smogut-kontrolirovat-protsess-stroitelstva-29879890.html
Будущие владельцы жилья в Узбекистане смогут контролировать процесс строительства
Будущие владельцы жилья в Узбекистане смогут контролировать процесс строительства
Строительные организации, привлекающие средства граждан, должны быть зарегистрированы на специальной электронной площадке.
2022-11-11T09:04+0500
2022-11-11T09:04+0500
общество
узбекистан
жилье
строительство
организация
граждане
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ТАШКЕНТ, 11 ноя – Sputnik. Начальник управления Минстроя Эльёр Комилов в ходе брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК) рассказал, что необходимо знать пайщикам многоквартирных жилых домов.В последние годы строительство высотных зданий в Узбекистане резко выросло. На фоне этого зачастую встречаются предприниматели, занимающиеся строительством незаконно, и те, кто сдает новые МКД с рядом недостатков.Поэтому гражданам необходимо обращать внимание на ряд факторов при покупке недостроенных квартир.На данный момент в республике сформирована электронная площадка для строительства домов на основе паевых взносов. Поэтому прежде всего нужно проверить по ссылке, зарегистрирован дом или нет. Там можно получить общедоступную информацию, такую ​​как название комплекса, имя застройщика, адрес.Граждане имеют право:Для включения в электронный реестр от застройщикам необходимо иметь:После завершения строительных работ жилье в таком случае будет иметь гарантийный срок не менее двух лет после его передачи собственникам. Известно, что государственный надзор за строительством осуществляется инспекциями в установленном порядке.
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будущие владельцы жилья в узбекистане смогут контролировать процесс строительства строительные организации привлекающие средства граждан должны быть зарегистрированы на специальной электронной площадке
будущие владельцы жилья в узбекистане смогут контролировать процесс строительства строительные организации привлекающие средства граждан должны быть зарегистрированы на специальной электронной площадке

Будущие владельцы жилья в Узбекистане смогут контролировать процесс строительства

09:04 11.11.2022
© unsplash.com/Nosirjon SaminjonovСтроительство в Ташкенте
Строительство в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.11.2022
© unsplash.com/Nosirjon Saminjonov
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Строительные организации, привлекающие средства граждан, должны быть зарегистрированы на специальной электронной площадке.
ТАШКЕНТ, 11 ноя – Sputnik. Начальник управления Минстроя Эльёр Комилов в ходе брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК) рассказал, что необходимо знать пайщикам многоквартирных жилых домов.
В последние годы строительство высотных зданий в Узбекистане резко выросло. На фоне этого зачастую встречаются предприниматели, занимающиеся строительством незаконно, и те, кто сдает новые МКД с рядом недостатков.
Поэтому гражданам необходимо обращать внимание на ряд факторов при покупке недостроенных квартир.
На данный момент в республике сформирована электронная площадка для строительства домов на основе паевых взносов. Поэтому прежде всего нужно проверить по ссылке, зарегистрирован дом или нет. Там можно получить общедоступную информацию, такую ​​как название комплекса, имя застройщика, адрес.
Граждане имеют право:
ознакомиться с состоянием строительных работ на строительной площадке;
запрашивать у застройщика письменную информацию о выполнении условий договора;
осуществлять технический контроль за строительством, в том числе за целевым использованием средств, с привлечением юридических лиц.
Для включения в электронный реестр от застройщикам необходимо иметь:
наличие земельного участка, выделенного для строительства и разрешительные документы;
гарантийное письмо банка о выделении кредита в размере не менее 20% от стоимости многоквартирных домов;
проектно-сметная документация и положительное экспертное заключение;
открытие отдельного счета в коммерческом банке для привлечения средств, внесенных пайщиками.
После завершения строительных работ жилье в таком случае будет иметь гарантийный срок не менее двух лет после его передачи собственникам. Известно, что государственный надзор за строительством осуществляется инспекциями в установленном порядке.
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