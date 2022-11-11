https://uz.sputniknews.ru/20221111/buduschie-vladeltsy-jilya-v-uzbekistane-smogut-kontrolirovat-protsess-stroitelstva-29879890.html
Будущие владельцы жилья в Узбекистане смогут контролировать процесс строительства
Будущие владельцы жилья в Узбекистане смогут контролировать процесс строительства
Строительные организации, привлекающие средства граждан, должны быть зарегистрированы на специальной электронной площадке.
2022-11-11T09:04+0500
2022-11-11T09:04+0500
2022-11-11T09:04+0500
общество
узбекистан
жилье
строительство
организация
граждане
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ТАШКЕНТ, 11 ноя – Sputnik. Начальник управления Минстроя Эльёр Комилов в ходе брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК) рассказал, что необходимо знать пайщикам многоквартирных жилых домов.В последние годы строительство высотных зданий в Узбекистане резко выросло. На фоне этого зачастую встречаются предприниматели, занимающиеся строительством незаконно, и те, кто сдает новые МКД с рядом недостатков.Поэтому гражданам необходимо обращать внимание на ряд факторов при покупке недостроенных квартир.На данный момент в республике сформирована электронная площадка для строительства домов на основе паевых взносов. Поэтому прежде всего нужно проверить по ссылке, зарегистрирован дом или нет. Там можно получить общедоступную информацию, такую как название комплекса, имя застройщика, адрес.Граждане имеют право:Для включения в электронный реестр от застройщикам необходимо иметь:После завершения строительных работ жилье в таком случае будет иметь гарантийный срок не менее двух лет после его передачи собственникам. Известно, что государственный надзор за строительством осуществляется инспекциями в установленном порядке.
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MIA „Rosiya Segodnya“
будущие владельцы жилья в узбекистане смогут контролировать процесс строительства строительные организации привлекающие средства граждан должны быть зарегистрированы на специальной электронной площадке
будущие владельцы жилья в узбекистане смогут контролировать процесс строительства строительные организации привлекающие средства граждан должны быть зарегистрированы на специальной электронной площадке
Будущие владельцы жилья в Узбекистане смогут контролировать процесс строительства
Строительные организации, привлекающие средства граждан, должны быть зарегистрированы на специальной электронной площадке.
ТАШКЕНТ, 11 ноя – Sputnik. Начальник управления Минстроя Эльёр Комилов в ходе брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК) рассказал, что необходимо знать пайщикам многоквартирных жилых домов.
В последние годы строительство высотных зданий в Узбекистане резко выросло. На фоне этого зачастую встречаются предприниматели, занимающиеся строительством незаконно, и те, кто сдает новые МКД с рядом недостатков.
Поэтому гражданам необходимо обращать внимание на ряд факторов при покупке недостроенных квартир.
На данный момент в республике сформирована электронная площадка для строительства домов на основе паевых взносов. Поэтому прежде всего нужно проверить по ссылке
, зарегистрирован дом или нет. Там можно получить общедоступную информацию, такую как название комплекса, имя застройщика, адрес.
ознакомиться с состоянием строительных работ на строительной площадке;
запрашивать у застройщика письменную информацию о выполнении условий договора;
осуществлять технический контроль за строительством, в том числе за целевым использованием средств, с привлечением юридических лиц.
Для включения в электронный реестр от застройщикам необходимо иметь:
наличие земельного участка, выделенного для строительства и разрешительные документы;
гарантийное письмо банка о выделении кредита в размере не менее 20% от стоимости многоквартирных домов;
проектно-сметная документация и положительное экспертное заключение;
открытие отдельного счета в коммерческом банке для привлечения средств, внесенных пайщиками.
После завершения строительных работ жилье в таком случае будет иметь гарантийный срок не менее двух лет после его передачи собственникам. Известно, что государственный надзор за строительством осуществляется инспекциями в установленном порядке.