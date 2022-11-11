https://uz.sputniknews.ru/20221111/chingiza-aytmatova-nagradili-mejdunarodnoy-premiey-alishera-navoi-29896287.html

Чингиза Айтматова наградили международной премией Алишера Навои

Чингиза Айтматова наградили международной премией Алишера Навои

В рамках саммита Организации тюркских государств в Самарканде президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вручил Реджепу Эрдогану и Гурбангулы Бердымухамедову высшую награду организации.

2022-11-11T13:18+0500

2022-11-11T13:18+0500

2022-11-11T15:08+0500

политика

организация тюркских государств

шавкат мирзиёев

гурбангулы бердымухамедов

чингиз айтматов

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ТАШКЕНТ, 11 ноя – Sputnik. В рамках саммита Организации тюркских государств в Самарканде президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вручил награды высоким гостям.Кроме того, в рамках саммита известный кыргызстанский писатель Чингиз Айтматов награжден международной премией "Алишер Навои" за вклад в единство тюркского мира."Великий писатель и общественный деятель, великий гуманист, покойный Чингиз Айтматов был настоящим другом всех наших народов, уникальным творцом, прославившим турецкую историю и культуру на весь мир, мыслителем, сумевшим запечатлеть наши древние традиции и благородные ценности в сердцах миллионов людей во всем мире благодаря своим бессмертным произведениям", — сказал Шавкат Мирзиёев.Международную премию от имени Чингиза Айтматова получил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.Напомним, саммит Организации тюркских государств (ОТГ) проходит в Самарканде 10-11 ноября. В заседании принимают участие главы Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Турции, Азербайджана. В качестве наблюдателей на саммите будут присутствовать также представители Туркменистана и Венгрии.Главной темой заседания станут новые направления сотрудничества между странами, в том числе в таких сферах, как торговля и транспорт.По итогам заседания главы государств планируют принять главный итоговый документ – Самаркандскую декларацию совета глав государств-членов Организации тюркских государств, в которой будут отражены основные решения саммита и инициативы, предложенные Узбекистаном.После саммита в Самарканде статус председателя в ОТГ перейдет от Турции к Узбекистану.Тюркский совет был образован в 2009-м. Изначально в него входили Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция. Узбекистан присоединился к союзу в 2019 году. В ноябре 2021-го совет был переименован в Организацию тюркских государств.

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