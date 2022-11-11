https://uz.sputniknews.ru/20221111/general-mayor-fsb-mixaylov-kakie-terroristicheskie-ugrozy-gotovit-dlya-rossii-zapad-29880902.html

Генерал-майор ФСБ Михайлов: какие террористические угрозы готовит для России Запад?

Генерал-майор ФСБ Михайлов: какие террористические угрозы готовит для России Запад?

США поддерживают наиболее радикальное крыло Талибана*, чтобы не допустить стабилизации ситуации в Афганистане и регионе в целом.

2022-11-11T12:29+0500

2022-11-11T12:29+0500

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видео

фсб россии

генерал

россия

запад

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Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал генерал-майор ФСБ в запасе, руководитель Центрального исполкома Общероссийской организации "Офицеры России" Александр Михайлов. Каковы основные цели Запада в регионе и как в этих условиях действовать России, смотрите в нашем видео. * — движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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генерал майор фсб в запасе михайлов какие террористические угрозы готовит для россии запад сша поддерживают наиболее радикальное крыло талибана чтобы не допустить стабилизации ситуации в афганистане и регионе в целом