https://uz.sputniknews.ru/20221111/kak-rastet-chislo-rossiyskix-predpriyatiy-v-uzbekistane--infografika-29910475.html

Как растет число российских предприятий в Узбекистане — инфографика

Как растет число российских предприятий в Узбекистане — инфографика

В Госкомстате поделились данными об иностранных инвесторах республики. 11.11.2022, Sputnik Узбекистан

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Россия остается основным инвестиционным партнером Узбекистана. Это подтверждают данные, опубликованные Государственным комитетом по статистике республики. Как росло число российских предприятий в стране - в инфографике Sputnik.

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