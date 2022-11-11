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Как растет число российских предприятий в Узбекистане — инфографика
Как растет число российских предприятий в Узбекистане — инфографика
В Госкомстате поделились данными об иностранных инвесторах республики. 11.11.2022, Sputnik Узбекистан
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2022-11-11T20:04+0500
инфографика
экономика
инвестиции
узбекистан
россия
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Россия остается основным инвестиционным партнером Узбекистана. Это подтверждают данные, опубликованные Государственным комитетом по статистике республики. Как росло число российских предприятий в стране - в инфографике Sputnik.
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экономика, инвестиции, узбекистан, россия, инфографика
экономика, инвестиции, узбекистан, россия, инфографика

Как растет число российских предприятий в Узбекистане — инфографика

20:04 11.11.2022
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В Госкомстате поделились данными об иностранных инвесторах республики.
Россия остается основным инвестиционным партнером Узбекистана. Это подтверждают данные, опубликованные Государственным комитетом по статистике республики. Как росло число российских предприятий в стране - в инфографике Sputnik.
Рост количества российских предприятий в Узбекистане - Sputnik Узбекистан
Рост количества российских предприятий в Узбекистане - Sputnik Узбекистан
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