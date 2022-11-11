https://uz.sputniknews.ru/20221111/kak-rastet-chislo-rossiyskix-predpriyatiy-v-uzbekistane--infografika-29910475.html
Как растет число российских предприятий в Узбекистане — инфографика
Как растет число российских предприятий в Узбекистане — инфографика
В Госкомстате поделились данными об иностранных инвесторах республики. 11.11.2022, Sputnik Узбекистан
2022-11-11T20:04+0500
2022-11-11T20:04+0500
2022-11-11T20:04+0500
инфографика
экономика
инвестиции
узбекистан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/0b/29910186_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e8dea9340ad989faf46658cac8516128.png
Россия остается основным инвестиционным партнером Узбекистана. Это подтверждают данные, опубликованные Государственным комитетом по статистике республики. Как росло число российских предприятий в стране - в инфографике Sputnik.
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/0b/29910186_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_7fbc00743256c17158a3ad35ccba8572.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, инвестиции, узбекистан, россия, инфографика
экономика, инвестиции, узбекистан, россия, инфографика
Как растет число российских предприятий в Узбекистане — инфографика
В Госкомстате поделились данными об иностранных инвесторах республики.
Россия остается основным инвестиционным партнером Узбекистана. Это подтверждают данные, опубликованные Государственным комитетом по статистике республики. Как росло число российских предприятий в стране - в инфографике Sputnik.