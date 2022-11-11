https://uz.sputniknews.ru/20221111/na-sammite-otg-podpishut-bolee-10-dokumentov-29887134.html
На саммите ОТГ подпишут более 10 документов
На саммите ОТГ подпишут более 10 документов
Документы представители стран-участниц согласовали в четверг на совете министров иностранных дел организации.
2022-11-11T10:25+0500
2022-11-11T10:25+0500
2022-11-11T10:25+0500
политика
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ТАШКЕНТ, 11 ноя – Sputnik. В Самарканде стартовало заседание глав стран-участниц Организации тюркских государств (ОТГ).По итогам саммита лидеры планируют подписать более 10 совместно подготовленных документов, которые были согласованы вчера на заседании Совета министров иностранных дел ОТГ.Документы отражают общие подходы к взаимодействию по востребованным и перспективным направлениям сотрудничества стран организации, сообщил корреспонденту Sputnikофициальный представитель МИД Узбекистана.Напомним, саммит Организации тюркских государств (ОТГ) проходит в Самарканде 10-11 ноября. В заседании принимают участие главы Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Турции, Азербайджана. В качестве наблюдателей на саммите будут присутствовать также представители Туркменистана и Венгрии.Главной темой заседания станут новые направления сотрудничества между странами, в том числе в таких сферах, как торговля и транспорт.По итогам заседания главы государств планируют принять главный итоговый документ – Самаркандскую декларацию совета глав государств-членов Организации тюркских государств, в которой будут отражены основные решения саммита и инициативы, предложенные Узбекистаном.После саммита в Самарканде статус председателя в ОТГ перейдет от Турции к Узбекистану.Тюркский совет был образован в 2009-м. Изначально в него входили Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция. Узбекистан присоединился к союзу в 2019 году. В ноябре 2021-го совет был переименован в Организацию тюркских государств.
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отг организация тюркских государств саммит самарканд примут более 10 документов
отг организация тюркских государств саммит самарканд примут более 10 документов
На саммите ОТГ подпишут более 10 документов
Документы представители стран-участниц согласовали в четверг на совете министров иностранных дел ОТГ.
ТАШКЕНТ, 11 ноя – Sputnik. В Самарканде стартовало заседание глав стран-участниц Организации тюркских государств (ОТГ).
По итогам саммита лидеры планируют подписать более 10 совместно подготовленных документов, которые были согласованы вчера на заседании Совета министров иностранных дел ОТГ.
Документы отражают общие подходы к взаимодействию по востребованным и перспективным направлениям сотрудничества стран организации, сообщил корреспонденту Sputnikофициальный представитель МИД Узбекистана.
Напомним, саммит Организации тюркских государств (ОТГ) проходит в Самарканде 10-11 ноября. В заседании принимают участие главы Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Турции, Азербайджана. В качестве наблюдателей на саммите будут присутствовать также представители Туркменистана и Венгрии.
Главной темой заседания станут новые направления сотрудничества между странами, в том числе в таких сферах, как торговля и транспорт.
По итогам заседания главы государств планируют принять главный итоговый документ – Самаркандскую декларацию совета глав государств-членов Организации тюркских государств, в которой будут отражены основные решения саммита и инициативы, предложенные Узбекистаном.
После саммита в Самарканде статус председателя в ОТГ перейдет от Турции к Узбекистану.
Тюркский совет был образован в 2009-м. Изначально в него входили Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция. Узбекистан присоединился к союзу в 2019 году. В ноябре 2021-го совет был переименован в Организацию тюркских государств.