https://uz.sputniknews.ru/20221111/na-sammite-otg-podpishut-bolee-10-dokumentov-29887134.html

На саммите ОТГ подпишут более 10 документов

На саммите ОТГ подпишут более 10 документов

Документы представители стран-участниц согласовали в четверг на совете министров иностранных дел организации.

2022-11-11T10:25+0500

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политика

самарканд

саммит

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ТАШКЕНТ, 11 ноя – Sputnik. В Самарканде стартовало заседание глав стран-участниц Организации тюркских государств (ОТГ).По итогам саммита лидеры планируют подписать более 10 совместно подготовленных документов, которые были согласованы вчера на заседании Совета министров иностранных дел ОТГ.Документы отражают общие подходы к взаимодействию по востребованным и перспективным направлениям сотрудничества стран организации, сообщил корреспонденту Sputnikофициальный представитель МИД Узбекистана.Напомним, саммит Организации тюркских государств (ОТГ) проходит в Самарканде 10-11 ноября. В заседании принимают участие главы Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Турции, Азербайджана. В качестве наблюдателей на саммите будут присутствовать также представители Туркменистана и Венгрии.Главной темой заседания станут новые направления сотрудничества между странами, в том числе в таких сферах, как торговля и транспорт.По итогам заседания главы государств планируют принять главный итоговый документ – Самаркандскую декларацию совета глав государств-членов Организации тюркских государств, в которой будут отражены основные решения саммита и инициативы, предложенные Узбекистаном.После саммита в Самарканде статус председателя в ОТГ перейдет от Турции к Узбекистану.Тюркский совет был образован в 2009-м. Изначально в него входили Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция. Узбекистан присоединился к союзу в 2019 году. В ноябре 2021-го совет был переименован в Организацию тюркских государств.

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отг организация тюркских государств саммит самарканд примут более 10 документов