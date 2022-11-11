https://uz.sputniknews.ru/20221111/onufrienko-xolodnaya-voyna-nato-i-rossii-nadolgo--video-29911382.html

Онуфриенко: холодная война НАТО и России надолго – видео

Онуфриенко: холодная война НАТО и России надолго – видео

НАТО невыгодно прямое военное противостояние с Россией, для властей США это приведет к поражению, считает эксперт.

2022-11-11T21:00+0500

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нато

россия

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Западные страны в ближайшее время значительно снизят поддержку Украине, однако со временем американский ВПК может начать еще больше поставок в поисках выгоды. Именно в период наименьших поставок России будет удобнее всего достичь целей СВО. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.Решится ли НАТО на прямую войну с Россией? Почему американский истребитель F-35 - это бизнес-проект, а не оружие? Почему новая холодная война лишь сделает Россию сильнее? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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видео интервью военно-политический обозреватель михаил онуфриенко