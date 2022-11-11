https://uz.sputniknews.ru/20221111/spetsialist-rasskazala-o-samom-opasnom-sposobe-sushki-volos-29878251.html

Специалист рассказала о самом опасном способе сушки волос

Специалист рассказала о самом опасном способе сушки волос

Трихолог рассказала, как наиболее безопасно сушить волосы. Подробности - в нашем материале.

2022-11-11T07:02+0500

2022-11-11T07:02+0500

2022-11-11T07:02+0500

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волосы

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Трихолог, косметолог Анастасия Храмович рассказала о самом опасном способе сушить волосы. Специалист упомянула такое мнение, что нанести вред прядям может сушка с использованием полотенца. Однако она добавила, что данная теория не получила существенного подтверждения.При этом Храмович уточнила, что с точки зрения медицины наиболее опасной является сушка феном. В то же время, чтобы минимизировать вред в данном случае, она посоветовала применять термозащитные средства и не использовать режим с максимально высокой температурой воздуха.

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