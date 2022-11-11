https://uz.sputniknews.ru/20221111/spetsialist-rasskazala-o-samom-opasnom-sposobe-sushki-volos-29878251.html
Специалист рассказала о самом опасном способе сушки волос
Специалист рассказала о самом опасном способе сушки волос
Трихолог рассказала, как наиболее безопасно сушить волосы. Подробности - в нашем материале.
2022-11-11T07:02+0500
2022-11-11T07:02+0500
2022-11-11T07:02+0500
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волосы
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Трихолог, косметолог Анастасия Храмович рассказала о самом опасном способе сушить волосы. Специалист упомянула такое мнение, что нанести вред прядям может сушка с использованием полотенца. Однако она добавила, что данная теория не получила существенного подтверждения.При этом Храмович уточнила, что с точки зрения медицины наиболее опасной является сушка феном. В то же время, чтобы минимизировать вред в данном случае, она посоветовала применять термозащитные средства и не использовать режим с максимально высокой температурой воздуха.
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специалист рассказала о самом опасном способе сушки волос трихолог рассказала как наиболее безопасно сушить волосы как правильно сушить волосы полотенцем феном мыть голову нужно ли использовать термозащиту как правильно мыть длинные волосы мнение врачей специалистов трихологов как правильно подобрать шампунь эко по типу волос
специалист рассказала о самом опасном способе сушки волос трихолог рассказала как наиболее безопасно сушить волосы как правильно сушить волосы полотенцем феном мыть голову нужно ли использовать термозащиту как правильно мыть длинные волосы мнение врачей специалистов трихологов как правильно подобрать шампунь эко по типу волос
Специалист рассказала о самом опасном способе сушки волос
Трихолог рассказала, как наиболее безопасно сушить волосы. Подробности - в нашем материале.
Трихолог, косметолог Анастасия Храмович рассказала о самом опасном способе сушить волосы.
Специалист упомянула такое мнение, что нанести вред прядям может сушка с использованием полотенца.
"Противники естественной сушки утверждают, что в мокром состоянии основная часть волоса увеличивается в объеме. В результате кутикула — внешний защитный слой волоса — начинает растягиваться и деформируется. Чем чаще и дольше волосы остаются мокрыми, тем слабее и тоньше становится кутикула", — пояснила врач.
Однако она добавила, что данная теория не получила существенного подтверждения.
При этом Храмович уточнила, что с точки зрения медицины наиболее опасной является сушка феном. В то же время, чтобы минимизировать вред в данном случае, она посоветовала применять термозащитные средства и не использовать режим с максимально высокой температурой воздуха.