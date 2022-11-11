https://uz.sputniknews.ru/20221111/uzbekistantsy-zavoevyvayut-medali-na-chempionate-azii-po-boksu--foto-29878615.html
Узбекистанцы завоевывают медали на чемпионате Азии по боксу – фото
Узбекистанцы завоевывают медали на чемпионате Азии по боксу – фото
В данное время в Иордании проходит континентальное первенство по боксу.
2022-11-11T08:05+0500
2022-11-11T08:05+0500
2022-11-11T08:07+0500
спорт
бокс
чемпионат азии
чемпионат
азия
узбекистанцы
иордания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/0a/29878482_0:132:1280:853_1920x0_80_0_0_d4d2a5b3dd90cbe00ef8a356b1c32a73.jpg
ТАШКЕНТ, 11 ноя – Sputnik. Спортсмены сборной Узбекистана по боксу завоевывают медали на чемпионате Азии, который проходит в Иордании. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Так, Фарзона Фазилова завоевала бронзовую медаль континентального первенства в весовой категории до 48 кг. В полуфинале она уступила спортсменке из Казахстана Алуа Бикибековой.Также еще одной бронзовой наградой копилку сборной пополнил Шахзод Музаффаров, выступающий в весовой категории до 54 кг. В полуфинале узбекистанец уступил Махмуду Собирхану из Казахстана. Данный турнир — дебют Музаффарова на континентальном первенстве среди взрослых.Кроме этого, бронзовую медаль выиграл еще один узбекистанец Адхамджон Мухиддинов, выступавший в весовой категории до 60 кг. Он уступил Баярху Буяндаля из Монголии и поднялся на третью ступень пьедестала почета.Узбекистанский боксер Асадхуджа Муйдинходжаев также завоевал третье место на континентальном первенстве в весовой категории до 67 кг. В полуфинале он проиграл уроженцу Казахстана Дулату Бекбауову со счетом 2:3.
азия
иордания
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/0a/29878482_105:0:1242:853_1920x0_80_0_0_eeac767c4c12b58d51afa9bcc199b579.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистанцы завоевывают медали на чемпионате азии по боксу в данное время в иордании проходит континентальное первенство по боксу фото
узбекистанцы завоевывают медали на чемпионате азии по боксу в данное время в иордании проходит континентальное первенство по боксу фото
Узбекистанцы завоевывают медали на чемпионате Азии по боксу – фото
08:05 11.11.2022 (обновлено: 08:07 11.11.2022)
В данное время в Иордании проходит континентальное первенство по боксу.
ТАШКЕНТ, 11 ноя – Sputnik.
Спортсмены сборной Узбекистана по боксу завоевывают медали на чемпионате Азии, который проходит в Иордании. Об этом сообщает
пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
Так, Фарзона Фазилова завоевала бронзовую медаль континентального первенства в весовой категории до 48 кг. В полуфинале она уступила спортсменке из Казахстана Алуа Бикибековой.
Также еще одной бронзовой наградой копилку сборной пополнил Шахзод Музаффаров, выступающий в весовой категории до 54 кг. В полуфинале узбекистанец уступил Махмуду Собирхану из Казахстана. Данный турнир — дебют Музаффарова на континентальном первенстве среди взрослых.
Кроме этого, бронзовую медаль выиграл еще один узбекистанец Адхамджон Мухиддинов, выступавший в весовой категории до 60 кг. Он уступил Баярху Буяндаля из Монголии и поднялся на третью ступень пьедестала почета.
Узбекистанский боксер Асадхуджа Муйдинходжаев также завоевал третье место на континентальном первенстве в весовой категории до 67 кг. В полуфинале он проиграл уроженцу Казахстана Дулату Бекбауову со счетом 2:3.