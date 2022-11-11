https://uz.sputniknews.ru/20221111/uzbekistantsy-zavoevyvayut-medali-na-chempionate-azii-po-boksu--foto-29878615.html

Узбекистанцы завоевывают медали на чемпионате Азии по боксу – фото

Узбекистанцы завоевывают медали на чемпионате Азии по боксу – фото

В данное время в Иордании проходит континентальное первенство по боксу.

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ТАШКЕНТ, 11 ноя – Sputnik. Спортсмены сборной Узбекистана по боксу завоевывают медали на чемпионате Азии, который проходит в Иордании. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Так, Фарзона Фазилова завоевала бронзовую медаль континентального первенства в весовой категории до 48 кг. В полуфинале она уступила спортсменке из Казахстана Алуа Бикибековой.Также еще одной бронзовой наградой копилку сборной пополнил Шахзод Музаффаров, выступающий в весовой категории до 54 кг. В полуфинале узбекистанец уступил Махмуду Собирхану из Казахстана. Данный турнир — дебют Музаффарова на континентальном первенстве среди взрослых.Кроме этого, бронзовую медаль выиграл еще один узбекистанец Адхамджон Мухиддинов, выступавший в весовой категории до 60 кг. Он уступил Баярху Буяндаля из Монголии и поднялся на третью ступень пьедестала почета.Узбекистанский боксер Асадхуджа Муйдинходжаев также завоевал третье место на континентальном первенстве в весовой категории до 67 кг. В полуфинале он проиграл уроженцу Казахстана Дулату Бекбауову со счетом 2:3.

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узбекистанцы завоевывают медали на чемпионате азии по боксу в данное время в иордании проходит континентальное первенство по боксу фото