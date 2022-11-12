https://uz.sputniknews.ru/20221112/29932072.html
Во Флориде бушует ураган "Николь" - фото
Во Флориде бушует ураган "Николь" - фото
Тропический шторм "Николь", сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до урагана первой категории по шкале Саффира-Симпсона.
2022-11-12T22:03+0500
2022-11-12T22:03+0500
2022-11-12T22:03+0500
фото
флорида
ураган
атлантический океан
шторм
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Скорость ветра составила 33 м/с. Сейчас ураган находится в 45 км к юго-востоку от города Форт-Пирс во Флориде и движется на северо-запад, сообщает Sputnik Грузия.Метеорологи прогнозируют дожди и наводнения по всей территории штата. Ураган уже спровоцировал мощное наводнение на Багамах. Там из-за ливней и сильного ветра океан вышел из берегов.
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во флориде бушует ураган николь фото тропический шторм николь сформировавшийся в атлантическом океане усилился до урагана первой категории по шкале саффира симпсона
во флориде бушует ураган николь фото тропический шторм николь сформировавшийся в атлантическом океане усилился до урагана первой категории по шкале саффира симпсона
Во Флориде бушует ураган "Николь" - фото
Тропический шторм "Николь", сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до урагана первой категории по шкале Саффира-Симпсона.
Скорость ветра составила 33 м/с. Сейчас ураган находится в 45 км к юго-востоку от города Форт-Пирс во Флориде и движется на северо-запад, сообщает
Sputnik Грузия
.
Метеорологи прогнозируют дожди и наводнения по всей территории штата. Ураган уже спровоцировал мощное наводнение на Багамах. Там из-за ливней и сильного ветра океан вышел из берегов.
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Ураган "Николь" прошел по восточному побережью Флориды
Ураган "Николь" прошел по восточному побережью Флориды
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Скорость ветра достигала 33 м/с.
Скорость ветра достигала 33 м/с.
© AFP 2022 / Eva Marie Uzcategui
Опасные приливы буквально разрушают побережье Флориды
Опасные приливы буквально разрушают побережье Флориды
© AP Photo / Rebecca Blackwell
В округе Волуша дома смывает в океан
В округе Волуша дома смывает в океан
© AFP 2022 / Eva Marie Uzcategui
Местным жителям было рекомендовано не покидать дома до окончания шторма
Местным жителям было рекомендовано не покидать дома до окончания шторма
© AFP 2022 / Eva Marie Uzcategui
По сообщению метеорологической службы США, возможны несколько торнадо на территории от восточно-центральной до северо-восточной Флориды
По сообщению метеорологической службы США, возможны несколько торнадо на территории от восточно-центральной до северо-восточной Флориды
© AP Photo / Rebecca Blackwell
В связи с наступлением циклона в 14 округах региона было решено закрыть школы
В связи с наступлением циклона в 14 округах региона было решено закрыть школы
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Глава Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Багамских Островов Стивен Рассел заявил, что "Николь" вызвал "обширное наводнение" на большей части архипелага
Глава Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Багамских Островов Стивен Рассел заявил, что "Николь" вызвал "обширное наводнение" на большей части архипелага