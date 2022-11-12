https://uz.sputniknews.ru/20221112/29932072.html

Во Флориде бушует ураган "Николь" - фото

Во Флориде бушует ураган "Николь" - фото

Тропический шторм "Николь", сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до урагана первой категории по шкале Саффира-Симпсона.

2022-11-12T22:03+0500

2022-11-12T22:03+0500

2022-11-12T22:03+0500

фото

флорида

ураган

атлантический океан

шторм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/0c/29932110_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_942817cdd7c1a8618683cf553034569f.jpg

Скорость ветра составила 33 м/с. Сейчас ураган находится в 45 км к юго-востоку от города Форт-Пирс во Флориде и движется на северо-запад, сообщает Sputnik Грузия.Метеорологи прогнозируют дожди и наводнения по всей территории штата. Ураган уже спровоцировал мощное наводнение на Багамах. Там из-за ливней и сильного ветра океан вышел из берегов.

флорида

атлантический океан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

во флориде бушует ураган николь фото тропический шторм николь сформировавшийся в атлантическом океане усилился до урагана первой категории по шкале саффира симпсона