https://uz.sputniknews.ru/20221112/bokser-dusmatov-stal-trexkratnym-chempionom-azii-29930786.html

Боксер Дусматов стал трехкратным чемпионом Азии

Боксер Дусматов стал трехкратным чемпионом Азии

Узбекистанский спортсмен завоевал золотую медаль на континентальном первенстве по боксу.

2022-11-12T17:07+0500

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спорт

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чемпионат азии

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ТАШКЕНТ, 12 ноя – Sputnik. Узбекистанец Хасанбой Дусматов стал трехкратным чемпионом Азии по боксу. Об этом этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики. Известно, что континентальное первенство по боксу проходит в Иордании. В субботу завершился финальный бой среди мужчин в весовой категории до 51 кг. В поединке узбекистанец встретился с представителем Казахстана Сакеном Бибосиновым, над которым одержал победу.Таким образом, Дусматов пополнил копилку сборной республики медалью высшего достоинства.Кроме этого, Абдумалик Халаков, выступавший в весовой категории до 57 кг, в финале также одолел противника из Казахстана Серика Темиржанова и выиграл золотую медаль.Также в субботу пройдут следующие финальные бои, в которых принимают участие боксеры из Узбекистана.

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боксер дусматов стал трехкратным чемпионом азии узбекистанский спортсмен завоевал золотую медаль на континентальном первенстве по боксу биография