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https://uz.sputniknews.ru/20221112/bokser-dusmatov-stal-trexkratnym-chempionom-azii-29930786.html
Боксер Дусматов стал трехкратным чемпионом Азии
Боксер Дусматов стал трехкратным чемпионом Азии
Узбекистанский спортсмен завоевал золотую медаль на континентальном первенстве по боксу.
2022-11-12T17:07+0500
2022-11-12T17:20+0500
спорт
бокс
боксер
чемпионат азии
спортсмен
золотая медаль
медаль
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ТАШКЕНТ, 12 ноя – Sputnik. Узбекистанец Хасанбой Дусматов стал трехкратным чемпионом Азии по боксу. Об этом этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики. Известно, что континентальное первенство по боксу проходит в Иордании. В субботу завершился финальный бой среди мужчин в весовой категории до 51 кг. В поединке узбекистанец встретился с представителем Казахстана Сакеном Бибосиновым, над которым одержал победу.Таким образом, Дусматов пополнил копилку сборной республики медалью высшего достоинства.Кроме этого, Абдумалик Халаков, выступавший в весовой категории до 57 кг, в финале также одолел противника из Казахстана Серика Темиржанова и выиграл золотую медаль.Также в субботу пройдут следующие финальные бои, в которых принимают участие боксеры из Узбекистана.
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боксер дусматов стал трехкратным чемпионом азии узбекистанский спортсмен завоевал золотую медаль на континентальном первенстве по боксу биография
боксер дусматов стал трехкратным чемпионом азии узбекистанский спортсмен завоевал золотую медаль на континентальном первенстве по боксу биография

Боксер Дусматов стал трехкратным чемпионом Азии

17:07 12.11.2022 (обновлено: 17:20 12.11.2022)
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаХасанбой Дусматов - трёхкратный чемпион Азии.
Хасанбой Дусматов - трёхкратный чемпион Азии. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.11.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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Узбекистанский спортсмен завоевал золотую медаль на континентальном первенстве по боксу.
ТАШКЕНТ, 12 ноя – Sputnik. Узбекистанец Хасанбой Дусматов стал трехкратным чемпионом Азии по боксу. Об этом этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
Известно, что континентальное первенство по боксу проходит в Иордании. В субботу завершился финальный бой среди мужчин в весовой категории до 51 кг. В поединке узбекистанец встретился с представителем Казахстана Сакеном Бибосиновым, над которым одержал победу.
Таким образом, Дусматов пополнил копилку сборной республики медалью высшего достоинства.
Кроме этого, Абдумалик Халаков, выступавший в весовой категории до 57 кг, в финале также одолел противника из Казахстана Серика Темиржанова и выиграл золотую медаль.
Также в субботу пройдут следующие финальные бои, в которых принимают участие боксеры из Узбекистана.
-63,5 кг: Руслан Абдуллаев - Шива Тапа (Индия);
-75 кг: Саиджамшид Джафаров - Нурканат Райис (Казахстан);
-80 кг: Одилжон Аслонов - Хусейн Иашиш (Иордания);
-92 кг: Мадияр Саидрахимов - Айбек Оралбай (Казахстан);
+92 кг: Лазизбек Мулложонов - Камшибек Конкабаев (Казахстан).
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