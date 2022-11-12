https://uz.sputniknews.ru/20221112/dlya-uzbekistanskix-fermerov-uprostyat-eksport-ovoschey-i-fruktov-29930175.html

Для узбекистанских фермеров упростят экспорт овощей и фруктов

Для узбекистанских фермеров упростят экспорт овощей и фруктов

Фермерам будут предоставлять беззалоговые кредиты в размере до 150 млн сумов. Подробности - в нашем материале.

2022-11-12T16:09+0500

2022-11-12T16:09+0500

2022-11-12T16:09+0500

общество

экспорт

фермер

овощи

фрукты

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ТАШКЕНТ, 12 ноя – Sputnik. Индивидуальным предпринимателям республики разрешается экспортировать плодоовощную продукцию без страхования договора от политических и коммерческих рисков, предоплаты и банковских гарантий в соответствии с постановлением президента.Согласно документу, с 10 ноября индивидуальные предприниматели получают право экспортировать плодоовощную продукцию без предоплаты, аккредитива или банковских гарантий. Также для них отменено требование страхования экспортного договора от политических и коммерческих рисков.Узбекистанским фермерам по рекомендации помощников хокимов предоставляются беззалоговые кредиты в размере до 150 млн сумов на закупку семян, удобрений, топлива и оборотный капитал для выращивания овощных, зерновых, бобовых и масличных культур.Наряду с этим, сельхозпроизводителям, которые выращивают картофель, овощи и масличные культуры, государство покроет 50% от стоимости страхования урожая.

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2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

для узбекистанских фермеров упростят экспорт овощей и фруктов фермерам будут предоставлять беззалоговые кредиты в размере до 150 млн сумов