https://uz.sputniknews.ru/20221112/istorik-klim-jukov-raskryl-kak-ukrainskie-natsionalisty-vekami-vredili-rossii-29931944.html
Историк Клим Жуков раскрыл, как украинские националисты веками вредили России
Историк Клим Жуков раскрыл, как украинские националисты веками вредили России
США могут способствовать усилению националистических и русофобских взглядов в постсоветских государствах, как это происходит в странах Балтии, но создать где-то вторую Украину для борьбы с Россией уже не получится.
2022-11-12T21:05+0500
2022-11-12T21:05+0500
2022-11-12T21:05+0500
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал историк Клим Жуков. Какие факторы позволили сделать из Украины "анти-Россию"? Чем Мазепа отличается от Бандеры и Петлюры? Кто приложил руку к созданию украинского национализма? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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историк клим жуков раскрыл как украинские националисты веками вредили россии сша могут способствовать усилению националистических и русофобских взглядов в постсоветских государствах как это происходит в странах балтии но создать где то вторую украину для борьбы с россией уже не получится
историк клим жуков раскрыл как украинские националисты веками вредили россии сша могут способствовать усилению националистических и русофобских взглядов в постсоветских государствах как это происходит в странах балтии но создать где то вторую украину для борьбы с россией уже не получится
Историк Клим Жуков раскрыл, как украинские националисты веками вредили России
США могут способствовать усилению националистических и русофобских взглядов в постсоветских государствах, как это происходит в странах Балтии, но создать где-то вторую Украину для борьбы с Россией уже не получится.
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал историк Клим Жуков. Какие факторы позволили сделать из Украины "анти-Россию"? Чем Мазепа отличается от Бандеры и Петлюры? Кто приложил руку к созданию украинского национализма? Обо всем этом смотрите в нашем видео.