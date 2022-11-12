https://uz.sputniknews.ru/20221112/istorik-klim-jukov-raskryl-kak-ukrainskie-natsionalisty-vekami-vredili-rossii-29931944.html

Историк Клим Жуков раскрыл, как украинские националисты веками вредили России

Историк Клим Жуков раскрыл, как украинские националисты веками вредили России

США могут способствовать усилению националистических и русофобских взглядов в постсоветских государствах, как это происходит в странах Балтии, но создать где-то вторую Украину для борьбы с Россией уже не получится.

2022-11-12T21:05+0500

2022-11-12T21:05+0500

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал историк Клим Жуков. Какие факторы позволили сделать из Украины "анти-Россию"? Чем Мазепа отличается от Бандеры и Петлюры? Кто приложил руку к созданию украинского национализма? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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историк клим жуков раскрыл как украинские националисты веками вредили россии сша могут способствовать усилению националистических и русофобских взглядов в постсоветских государствах как это происходит в странах балтии но создать где то вторую украину для борьбы с россией уже не получится