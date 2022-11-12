https://uz.sputniknews.ru/20221112/kategoricheski-s-goblinom-o-vyborax-v-ssha-reabilitatsii-natsizma-v-oon-i-buduschem-ukrainy-29930014.html
Категорически с Гоблином: о выборах в США, реабилитации нацизма в ООН и будущем Украины
Категорически с Гоблином: о выборах в США, реабилитации нацизма в ООН и будущем Украины
Новая неделя – новый выпуск "Категорически с Гоблином".
2022-11-12T18:05+0500
2022-11-12T18:05+0500
2022-11-12T18:05+0500
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Загадочное сообщение от Лиз Трасс американскому госсекретарю, звездная болезнь Зеленского, недееспособность Байдена – эти и другие темы обсуждаем вместе с Дмитрием Пучковым. Почему Зеленского выбросят как "отработанный материал"? Кто следующий после Украины? В чем главная мотивация всех действий Запада? Ответы на все эти вопросы смотрите в нашем видео.
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категорически с гоблином о выборах в сша реабилитации нацизма в оон и будущем украины новая неделя новый выпуск категорически с гоблином
категорически с гоблином о выборах в сша реабилитации нацизма в оон и будущем украины новая неделя новый выпуск категорически с гоблином
Категорически с Гоблином: о выборах в США, реабилитации нацизма в ООН и будущем Украины
Новая неделя – новый выпуск "Категорически с Гоблином".
Загадочное сообщение от Лиз Трасс американскому госсекретарю, звездная болезнь Зеленского, недееспособность Байдена – эти и другие темы обсуждаем вместе с Дмитрием Пучковым.
Почему Зеленского выбросят как "отработанный материал"? Кто следующий после Украины? В чем главная мотивация всех действий Запада?
Ответы на все эти вопросы смотрите в нашем видео.