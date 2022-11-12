https://uz.sputniknews.ru/20221112/kategoricheski-s-goblinom-o-vyborax-v-ssha-reabilitatsii-natsizma-v-oon-i-buduschem-ukrainy-29930014.html

Категорически с Гоблином: о выборах в США, реабилитации нацизма в ООН и будущем Украины

Категорически с Гоблином: о выборах в США, реабилитации нацизма в ООН и будущем Украины

Новая неделя – новый выпуск "Категорически с Гоблином".

2022-11-12T18:05+0500

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видео

сша

выборы

нацизм

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украина

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Загадочное сообщение от Лиз Трасс американскому госсекретарю, звездная болезнь Зеленского, недееспособность Байдена – эти и другие темы обсуждаем вместе с Дмитрием Пучковым. Почему Зеленского выбросят как "отработанный материал"? Кто следующий после Украины? В чем главная мотивация всех действий Запада? Ответы на все эти вопросы смотрите в нашем видео.

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