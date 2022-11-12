https://uz.sputniknews.ru/20221112/utair-zapuskaet-dopolnitelnye-reysy-v-uzbekistan-29927729.html
Utair запускает дополнительные рейсы в Узбекистан
Utair запускает дополнительные рейсы в Узбекистан
В какие города Узбекистана авиакомпания осуществляет рейсы - читайте в нашем материале.
2022-11-12T14:08+0500
2022-11-12T14:08+0500
2022-11-12T14:08+0500
туризм
utair
рейс
рейсы
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/607/28/6072840_0:0:3241:1824_1920x0_80_0_0_91f098b7c5c6b1abaabbb04c92a70e2a.jpg
ТАШКЕНТ, 12 ноя – Sputnik. Авиакомпания Utair увеличивает количество рейсов из Москвы в Самарканд. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.Так, теперь количество рейсов из столицы России в Самарканд увеличится до четырех в неделю. Рейсы будут совершаться в понедельник, вторник, среду и субботу. Вылеты из Москвы запланированы на 12.40, из Самарканда на 20.00. Билеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании. Также Utair осуществляет рейсы в другие города Узбекистана: Бухару, Ташкент и Фергану.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/607/28/6072840_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_b60bc6001c5334b94a04f45676ded6c9.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
utair запускает дополнительные рейсы в узбекистан в какие города узбекистана авиакомпания осуществляет рейсы самарканд бухара фергана ташкент купить билет сколько стоит
utair запускает дополнительные рейсы в узбекистан в какие города узбекистана авиакомпания осуществляет рейсы самарканд бухара фергана ташкент купить билет сколько стоит
Utair запускает дополнительные рейсы в Узбекистан
В какие города Узбекистана авиакомпания осуществляет рейсы - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 12 ноя – Sputnik.
Авиакомпания Utair увеличивает количество рейсов из Москвы в Самарканд. Об этом сообщает
пресс-служба авиаперевозчика.
Так, теперь количество рейсов из столицы России в Самарканд увеличится до четырех в неделю. Рейсы будут совершаться в понедельник, вторник, среду и субботу.
Вылеты из Москвы запланированы на 12.40, из Самарканда на 20.00. Билеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании.
Также Utair осуществляет рейсы в другие города Узбекистана: Бухару, Ташкент и Фергану.