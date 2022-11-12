https://uz.sputniknews.ru/20221112/utair-zapuskaet-dopolnitelnye-reysy-v-uzbekistan-29927729.html

Utair запускает дополнительные рейсы в Узбекистан

Utair запускает дополнительные рейсы в Узбекистан

В какие города Узбекистана авиакомпания осуществляет рейсы - читайте в нашем материале.

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ТАШКЕНТ, 12 ноя – Sputnik. Авиакомпания Utair увеличивает количество рейсов из Москвы в Самарканд. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.Так, теперь количество рейсов из столицы России в Самарканд увеличится до четырех в неделю. Рейсы будут совершаться в понедельник, вторник, среду и субботу. Вылеты из Москвы запланированы на 12.40, из Самарканда на 20.00. Билеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании. Также Utair осуществляет рейсы в другие города Узбекистана: Бухару, Ташкент и Фергану.

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