https://uz.sputniknews.ru/20221112/uzbekistan-i-rossiya-rasshiryayut-sotrudnichestvo-v-oblasti-vozobnovlyaemoy-energii--29926564.html
Узбекистан и Россия расширяют сотрудничество в области возобновляемой энергетики
Узбекистан и Россия расширяют сотрудничество в области возобновляемой энергетики
Какой договор заключили компании из Узбекистана и России в сфере возобновляемых источников энергии - читайте в нашем материале.
2022-11-12T13:11+0500
2022-11-12T13:11+0500
2022-11-12T14:50+0500
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сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 12 ноя – Sputnik. Российская компания "Деалан Энерго" (Удмуртия) подписала лицензионный договор на право производства и реализации ВЭС на территории Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Торгпредства России в республике.Известно, что проект реализуется совместно с узбекистанским предприятием АО "Кокандский механический завод".Кроме этого, компания заключила дилерский договор с ООО "Амрут Ресурс" на поставку ГЭС в Узбекистан с правом доукомплектации и ведения работ по сопровождению.Напомним: компания "Деалан Энерго" занимается научными разработками в области возобновляемой энергетики.Стоит отметить, что в настоящее время в Узбекистане проводится масштабная работа по переходу на "зеленую" энергетику. Уже к 2026 г. республика намерена довести уровень генерации на основе ВИЭ до 25% (8ГВт). В сентябре этого года стало известно, что в Кашкадарьинской области страны планируется создать кластеры для обеспечения потребителей устройствами альтернативной энергетики.
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узбекистан и россия расширяют сотрудничество в области возобновляемой энергии какой договор заключили компании из узбекистана и россии в сфере возобновляемых источников энергии
узбекистан и россия расширяют сотрудничество в области возобновляемой энергии какой договор заключили компании из узбекистана и россии в сфере возобновляемых источников энергии
Узбекистан и Россия расширяют сотрудничество в области возобновляемой энергетики
13:11 12.11.2022 (обновлено: 14:50 12.11.2022)
Какой договор заключили компании из Узбекистана и России в сфере возобновляемых источников энергии - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 12 ноя – Sputnik.
Российская компания "Деалан Энерго" (Удмуртия) подписала лицензионный договор на право производства и реализации ВЭС на территории Узбекистана. Об этом сообщает
пресс-служба Торгпредства России в республике.
Известно, что проект реализуется совместно с узбекистанским предприятием АО "Кокандский механический завод".
Кроме этого, компания заключила дилерский договор с ООО "Амрут Ресурс" на поставку ГЭС в Узбекистан с правом доукомплектации и ведения работ по сопровождению.
Напомним: компания "Деалан Энерго" занимается научными разработками в области возобновляемой энергетики.
Стоит отметить, что в настоящее время в Узбекистане проводится масштабная работа по переходу на "зеленую" энергетику. Уже к 2026 г. республика намерена довести уровень генерации на основе ВИЭ до 25% (8ГВт).
В сентябре этого года стало известно, что в Кашкадарьинской области страны планируется создать кластеры для обеспечения потребителей устройствами альтернативной энергетики.