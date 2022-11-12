https://uz.sputniknews.ru/20221112/uzbekistanka-stala-chempionkoy-azii-po-boksu-29925310.html

Узбекистанка стала чемпионкой Азии по боксу

Узбекистанка стала чемпионкой Азии по боксу

Узбекистанские спортсменки продолжают завоевывать медали на чемионате Азии по боксу.

2022-11-12T12:09+0500

2022-11-12T12:09+0500

2022-11-12T12:09+0500

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ТАШКЕНТ, 12 ноя – Sputnik. Узбекистанская спортсменка завоевала титул чемпионки Азии на континентальном первенстве по боксу. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Известно, что соревнования проходят в Иордании. Новой чемпионкой Азии стала Навбахор Хамидова, выступавшая в весовой категории до 66 кг.В финале Хамидова встретилась с Хонгеун Чой и одержала победу со счетом 5:0.Другая узбекистанская спортсменка Сохиба Рузметова, выступавшая в весовой категории до 75 кг, пополнила копилку сборной серебряной медалью. В финале она встретилась с Ловлиной Боргоаин из Индии. Противостояние прошло в упорной борьбе, в итоге раздельным решением судей победу присудили представительнице Индии.

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узбекистанка стала чемпионкой азии по боксу узбекистанские спортсменки продолжают завоевывать медали на чемионате азии по боксу