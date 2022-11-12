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https://uz.sputniknews.ru/20221112/uzbekistanka-stala-chempionkoy-azii-po-boksu-29925310.html
Узбекистанка стала чемпионкой Азии по боксу
Узбекистанка стала чемпионкой Азии по боксу
Узбекистанские спортсменки продолжают завоевывать медали на чемионате Азии по боксу.
2022-11-12T12:09+0500
2022-11-12T12:09+0500
спорт
азия
чемпионат азии
бокс
спортсмен
медаль
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ТАШКЕНТ, 12 ноя – Sputnik. Узбекистанская спортсменка завоевала титул чемпионки Азии на континентальном первенстве по боксу. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Известно, что соревнования проходят в Иордании. Новой чемпионкой Азии стала Навбахор Хамидова, выступавшая в весовой категории до 66 кг.В финале Хамидова встретилась с Хонгеун Чой и одержала победу со счетом 5:0.Другая узбекистанская спортсменка Сохиба Рузметова, выступавшая в весовой категории до 75 кг, пополнила копилку сборной серебряной медалью. В финале она встретилась с Ловлиной Боргоаин из Индии. Противостояние прошло в упорной борьбе, в итоге раздельным решением судей победу присудили представительнице Индии.
азия
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узбекистанка стала чемпионкой азии по боксу узбекистанские спортсменки продолжают завоевывать медали на чемионате азии по боксу
узбекистанка стала чемпионкой азии по боксу узбекистанские спортсменки продолжают завоевывать медали на чемионате азии по боксу

Узбекистанка стала чемпионкой Азии по боксу

12:09 12.11.2022
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаНавбахор Хамидова завоевала титул чемпионки Азии по боксу.
Навбахор Хамидова завоевала титул чемпионки Азии по боксу. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.11.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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Узбекистанские спортсменки продолжают завоевывать медали на чемионате Азии по боксу.
ТАШКЕНТ, 12 ноя – Sputnik. Узбекистанская спортсменка завоевала титул чемпионки Азии на континентальном первенстве по боксу. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
Известно, что соревнования проходят в Иордании. Новой чемпионкой Азии стала Навбахор Хамидова, выступавшая в весовой категории до 66 кг.
В финале Хамидова встретилась с Хонгеун Чой и одержала победу со счетом 5:0.
Другая узбекистанская спортсменка Сохиба Рузметова, выступавшая в весовой категории до 75 кг, пополнила копилку сборной серебряной медалью. В финале она встретилась с Ловлиной Боргоаин из Индии. Противостояние прошло в упорной борьбе, в итоге раздельным решением судей победу присудили представительнице Индии.
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