https://uz.sputniknews.ru/20221112/v-russkom-dome-obyavili-nabor-na-programmu-dlya-prepodavateley-doshkolnogo-obrazovaniya-29931054.html

В Русском доме объявили набор на программу для преподавателей дошкольного образования

В Русском доме объявили набор на программу для преподавателей дошкольного образования

Как узбекистанским преподавателям принять участие в программе дошкольного образования, реализуемой при поддержке Россотрудничества - читайте в нашем материале.

2022-11-12T19:06+0500

2022-11-12T19:06+0500

2022-11-12T19:06+0500

общество

преподаватель

дошкольное образование

образование

россотрудничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/0c/28024916_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_82a2fe395e54b732ab1415d1b113a8f0.jpg

ТАШКЕНТ, 12 ноя – Sputnik. В Русском доме в Ташкенте открыт прием заявок на лидерскую программу "Эффективное управление и развитие центров дошкольного образования".Известно, что проведение программы запланировано на 18-19 ноября. Обучение будет проходить в формате мастер-классов, лекций, тренингов, индивидуальной работы в очном и дистанционном формате с ведущими экспертами дошкольного образования. Обучение бесплатное, количество мест ограничено, в проекте могут принять участие 30 человек.Мероприятие реализуется под руководством доктора педагогических наук, заведующей кафедрой лингводидактики РКИ и билингвизма МПГУ Елизаветы Хамраевой. Также к обучению будут привлечены ведущие российские специалисты.К участию в программе приглашаются руководители и педагоги центров дошкольного образования, которые ведут обучение на русском языке в Узбекистане.Подать заявку на участие можно на сайте проекта до 14 ноября включительно.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в русском доме объявили набор на программу для преподавателей дошкольного образования как узбекистанским преподавателям принять участие в программе дошкольного образования реализуемой при поддержке россотрудничества