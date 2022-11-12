https://uz.sputniknews.ru/20221112/yasno-i-bez-osadkov-prognoz-pogody-na-12-noyabrya-29924551.html
Ясно и без осадков: прогноз погоды на 12 ноября
Ясно и без осадков: прогноз погоды на 12 ноября
Какая погода ожидается в субботу на территории республики — читайте в нашем материале.
2022-11-12T11:10+0500
2022-11-12T11:10+0500
2022-11-12T11:39+0500
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ТАШКЕНТ, 12 ноя – Sputnik. В субботу в Узбекистане осадков не ожидается. Местами возможен туман. Температура по стране колеблется в пределах 9-14 градусов. Ветер 7-12 м/с. Об этом сообщает Узгидромет.В Ташкенте без осадков. Ветер 3-8 м/с. Утром возможен туман. Температура в столице страны поднимется до 10-12 градусов тепла.В горных районах без осадков. Возможен туман. Ветер 7-12 м/с. Температура 2-7 градусов.
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ясно и без осадков прогноз погоды на 12 ноября какая погода ожидается в субботу на территории республики узбекистан ташкент самарканд бухара фергана
ясно и без осадков прогноз погоды на 12 ноября какая погода ожидается в субботу на территории республики узбекистан ташкент самарканд бухара фергана
Ясно и без осадков: прогноз погоды на 12 ноября
11:10 12.11.2022 (обновлено: 11:39 12.11.2022)
Какая погода ожидается в субботу на территории республики — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 12 ноя – Sputnik.
В субботу в Узбекистане осадков не ожидается. Местами возможен туман. Температура по стране колеблется в пределах 9-14 градусов. Ветер 7-12 м/с. Об этом сообщает
Узгидромет.
В Ташкенте без осадков. Ветер 3-8 м/с. Утром возможен туман. Температура в столице страны поднимется до 10-12 градусов тепла.
В горных районах без осадков. Возможен туман. Ветер 7-12 м/с. Температура 2-7 градусов.