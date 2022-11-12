https://uz.sputniknews.ru/20221112/yasno-i-bez-osadkov-prognoz-pogody-na-12-noyabrya-29924551.html

Ясно и без осадков: прогноз погоды на 12 ноября

Ясно и без осадков: прогноз погоды на 12 ноября

Какая погода ожидается в субботу на территории республики — читайте в нашем материале.

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ТАШКЕНТ, 12 ноя – Sputnik. В субботу в Узбекистане осадков не ожидается. Местами возможен туман. Температура по стране колеблется в пределах 9-14 градусов. Ветер 7-12 м/с. Об этом сообщает Узгидромет.В Ташкенте без осадков. Ветер 3-8 м/с. Утром возможен туман. Температура в столице страны поднимется до 10-12 градусов тепла.В горных районах без осадков. Возможен туман. Ветер 7-12 м/с. Температура 2-7 градусов.

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