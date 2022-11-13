https://uz.sputniknews.ru/20221113/mikrobiolog-nikulin-proanaliziroval-utechki-v-amerikanskix-biolaboratoriyax-29933887.html
Микробиолог Никулин проанализировал утечки в американских биолабораториях
Микробиолог Никулин проанализировал утечки в американских биолабораториях
Миру угрожает опасность из-за деятельности американских биолабораторий, из которых вероятна утечка опасных патогенов.
2022-11-13T10:05+0500
2022-11-13T10:05+0500
2022-11-13T10:05+0500
видео
америка
биолаборатории
опасность
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Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал микробиолог, военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин.Почему США не подписали юридически обязывающий протокол к Конвенции о запрещении бактериологического и токсинного оружия? Зачем в лаборатории США создали новый штамм COVID-19? Какую организацию должны создать Россия, Китай, Индия и другие страны, заинтересованные в биологической безопасности? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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микробиолог никулин проанализировал утечки в американских биолабораториях миру угрожает опасность из за деятельности американских биолабораторий из которых вероятна утечка опасных патогенов
микробиолог никулин проанализировал утечки в американских биолабораториях миру угрожает опасность из за деятельности американских биолабораторий из которых вероятна утечка опасных патогенов
Микробиолог Никулин проанализировал утечки в американских биолабораториях
Миру угрожает опасность из-за деятельности американских биолабораторий, из которых вероятна утечка опасных патогенов.
Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал микробиолог, военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин.
Почему США не подписали юридически обязывающий протокол к Конвенции о запрещении бактериологического и токсинного оружия? Зачем в лаборатории США создали новый штамм COVID-19? Какую организацию должны создать Россия, Китай, Индия и другие страны, заинтересованные в биологической безопасности?
Обо всем этом смотрите в нашем видео.