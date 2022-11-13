https://uz.sputniknews.ru/20221113/sinoptiki-soobschili-o-pogode-na-voskresene--29938627.html
Синоптики сообщили о погоде на воскресенье
Синоптики сообщили о погоде на воскресенье
Узгидромет рассказал, какую погоду ждать 13 ноября.
2022-11-13T12:03+0500
2022-11-13T12:03+0500
2022-11-13T12:03+0500
общество
прогноз погоды
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ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. В воскресенье местами ожидается дождь в Каракалпакстане и Кашкадарьинской области. На остальной территории Узбекистана без осадков. Об этом сообщает Узгидромет.В Ташкенте утром туман, без дождя. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице страны поднимется до 9-14 градусов тепла.В горных районах временами дождь и туман. Ветер 7-12 м/с. Температура 0-5 градусов.
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прогноз погоды погода 13 ноября воскресенье узбекистан дождь что будет туман
прогноз погоды погода 13 ноября воскресенье узбекистан дождь что будет туман
Синоптики сообщили о погоде на воскресенье
Какую погоду ждать 13 ноября на территории республики — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. В воскресенье местами ожидается дождь в Каракалпакстане и Кашкадарьинской области. На остальной территории Узбекистана без осадков. Об этом сообщает Узгидромет.
В Ташкенте утром туман, без дождя. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице страны поднимется до 9-14 градусов тепла.
В горных районах временами дождь и туман. Ветер 7-12 м/с. Температура 0-5 градусов.