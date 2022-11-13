https://uz.sputniknews.ru/20221113/sinoptiki-soobschili-o-pogode-na-voskresene--29938627.html

Синоптики сообщили о погоде на воскресенье

Синоптики сообщили о погоде на воскресенье

Узгидромет рассказал, какую погоду ждать 13 ноября.

2022-11-13T12:03+0500

2022-11-13T12:03+0500

2022-11-13T12:03+0500

общество

прогноз погоды

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ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. В воскресенье местами ожидается дождь в Каракалпакстане и Кашкадарьинской области. На остальной территории Узбекистана без осадков. Об этом сообщает Узгидромет.В Ташкенте утром туман, без дождя. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице страны поднимется до 9-14 градусов тепла.В горных районах временами дождь и туман. Ветер 7-12 м/с. Температура 0-5 градусов.

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