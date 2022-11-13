https://uz.sputniknews.ru/20221113/uzbekistanets-zanyal-trete-mesto-na-chempionate-azii-po-strelbe--foto-29929665.html

Узбекистанец занял третье место на чемпионате Азии по стрельбе – фото

Узбекистанец занял третье место на чемпионате Азии по стрельбе – фото

В пятницу в Южной Корее начался чемпионат Азии по стрелковому спорту.

2022-11-13T09:02+0500

2022-11-13T09:02+0500

2022-11-13T09:02+0500

спорт

узбекистанец

бронза

чемпионат азии

чемпионат

стрельба

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ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Узбекистанский спортсмен Джавохир Сохибов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азии по стрелковому спорту. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Известно, что континентальное первенство стартовало в пятницу в южнокорейском городе Тэгу.Сохибов участвовал в состязаниях среди юниоров по стрельбе из пневматической винтовки на 10 м. Так, первое место досталось спортсмену из Индии, а серебряную награду получил представитель Южной Кореи.

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Sputnik Узбекистан

узбекистанец занял третье место на чемпионате азии по стрельбе фото в пятницу в южной корее начался чемпионат азии по стрелковому спорту