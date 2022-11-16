https://uz.sputniknews.ru/20221116/boytsy-vagnera-rasskazali-o-boyax-s-ukrainskim-spetsnazom-pod-artemovskom--video-30041721.html

Бойцы "Вагнера" рассказали о боях с украинским спецназом под Артемовском — видео

Бойцы "Вагнера" рассказали о боях с украинским спецназом под Артемовском — видео

Украинские силы понесли значительные потери под Артемовском, однако, понимая стратегическую значимость пункта, украинский генштаб перебрасывает для его обороны все доступные резервы, не считаясь с потерями.

2022-11-16T20:55+0500

2022-11-16T20:55+0500

2022-11-16T20:55+0500

специальная военная операция россии в донбассе

боец

украина

бои

национализм

спецназ

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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. В боях под Артемовском (украинское название — Бахмут) со стороны Киева участвуют спецназ и множество националистов. По причине больших потерь украинское командование объединило их в сводные отряды. Об этом РИА Новости заявили бойцы "Группы Вагнера".Известно, что Артемовск является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. Поэтому потеря населенного пункта неизбежно станет для киевских войск тяжелым ударом: это серьезно затруднит подвоз боеприпасов и топлива, переброску подкреплений. Понимая стратегическую значимость Артемовска, украинский генштаб перебрасывает для его обороны все доступные резервы, не считаясь с потерями.По словам вагнеровца, националистические формирования типа батальона "Айдар" киевское командование использует в качестве штурмовых подразделений. В ходе боев на юге Артемовска "Группа Вагнера" отбила несколько атак.По данным открытых источников, 1-я ОбрСпн "Ивана Богуна" была сформирована в марте 2022 года, в бригаде, помимо граждан Украины, воюют представители 19 стран.Ранее сообщалось, что бойцы "Группы Вагнера" ведут ожесточенные бои за южный пригород Артемовска — Опытное, окончательно выбив ВСУ из села Иванград, находящегося в километре от городских кварталов.Напомним: Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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