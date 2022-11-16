https://uz.sputniknews.ru/20221116/boytsy-vagnera-rasskazali-o-boyax-s-ukrainskim-spetsnazom-pod-artemovskom--video-30041721.html
Бойцы "Вагнера" рассказали о боях с украинским спецназом под Артемовском — видео
Бойцы "Вагнера" рассказали о боях с украинским спецназом под Артемовском — видео
Украинские силы понесли значительные потери под Артемовском, однако, понимая стратегическую значимость пункта, украинский генштаб перебрасывает для его обороны все доступные резервы, не считаясь с потерями.
2022-11-16T20:55+0500
2022-11-16T20:55+0500
2022-11-16T20:55+0500
специальная военная операция россии в донбассе
боец
украина
бои
национализм
спецназ
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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. В боях под Артемовском (украинское название — Бахмут) со стороны Киева участвуют спецназ и множество националистов. По причине больших потерь украинское командование объединило их в сводные отряды. Об этом РИА Новости заявили бойцы "Группы Вагнера".Известно, что Артемовск является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. Поэтому потеря населенного пункта неизбежно станет для киевских войск тяжелым ударом: это серьезно затруднит подвоз боеприпасов и топлива, переброску подкреплений. Понимая стратегическую значимость Артемовска, украинский генштаб перебрасывает для его обороны все доступные резервы, не считаясь с потерями.По словам вагнеровца, националистические формирования типа батальона "Айдар" киевское командование использует в качестве штурмовых подразделений. В ходе боев на юге Артемовска "Группа Вагнера" отбила несколько атак.По данным открытых источников, 1-я ОбрСпн "Ивана Богуна" была сформирована в марте 2022 года, в бригаде, помимо граждан Украины, воюют представители 19 стран.Ранее сообщалось, что бойцы "Группы Вагнера" ведут ожесточенные бои за южный пригород Артемовска — Опытное, окончательно выбив ВСУ из села Иванград, находящегося в километре от городских кварталов.Напомним: Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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бойцы вагнера рассказали о боях с украинским спецназом под артемовском видео апачев видео плыве кача лето и арбалеты смотреть слушать текст бесплатно украинские силы понесли значительные потери под артемовском однако понимая стратегическую значимость пункта украинский генштаб перебрасывает для его обороны все доступные резервы не считаясь с потерями
бойцы вагнера рассказали о боях с украинским спецназом под артемовском видео апачев видео плыве кача лето и арбалеты смотреть слушать текст бесплатно украинские силы понесли значительные потери под артемовском однако понимая стратегическую значимость пункта украинский генштаб перебрасывает для его обороны все доступные резервы не считаясь с потерями
Бойцы "Вагнера" рассказали о боях с украинским спецназом под Артемовском — видео
Украинские силы понесли значительные потери под Артемовском, однако, понимая стратегическую значимость пункта, украинский генштаб перебрасывает для его обороны все доступные резервы, не считаясь с потерями.
ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik.
В боях под Артемовском (украинское название — Бахмут) со стороны Киева участвуют спецназ и множество националистов. По причине больших потерь украинское командование объединило их в сводные отряды. Об этом РИА Новости
заявили бойцы "Группы Вагнера".
"Их (украинские — Sputnik) подразделения, бригады сейчас разбиты. У них сейчас сводные подразделения, входят абсолютно разные остатки. Националистических подразделений довольно много. Брали поселок Зайцево. У них прямо над домом флаг "Айдара" висел. Ребятки в этой черной форме ходили", — рассказал один из бойцов "Группы Вагнера".
Известно, что Артемовск является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. Поэтому потеря населенного пункта неизбежно станет для киевских войск тяжелым ударом: это серьезно затруднит подвоз боеприпасов и топлива, переброску подкреплений. Понимая стратегическую значимость Артемовска, украинский генштаб перебрасывает для его обороны все доступные резервы, не считаясь с потерями.
По словам вагнеровца, националистические формирования типа батальона "Айдар" киевское командование использует в качестве штурмовых подразделений. В ходе боев на юге Артемовска "Группа Вагнера" отбила несколько атак.
"Когда взяли (пленного — Sputnik), прапорщик был у нас, у него была нашивка 1-й ОбрСпн (отдельной бригады специального назначения — Sputnik) "Ивана Богуна". Вроде это какой-то отряд спецназа. Несколько раз уже сформированный, потому что "выбивали" (наносили тяжелые потери — Sputnik) его. Вроде сказали, что спецподразделение. Смотря кто в этом подразделении был — мужики-резервисты, пару пацанов молодых. Что собрали, то и бросили", — рассказал боец "Вагнера".
По данным открытых источников, 1-я ОбрСпн "Ивана Богуна" была сформирована в марте 2022 года, в бригаде, помимо граждан Украины, воюют представители 19 стран.
Ранее сообщалось, что бойцы "Группы Вагнера" ведут ожесточенные бои за южный пригород Артемовска — Опытное, окончательно выбив ВСУ из села Иванград, находящегося в километре от городских кварталов.
Напомним: Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.