https://uz.sputniknews.ru/20221116/egorchenkov-o-shaxmatnyx-obstrelax-donetska-jizni-v-donbasse-i-sammite-g20-30039462.html
Егорченков о "шахматных" обстрелах Донецка, жизни в Донбассе и саммите G20
Егорченков о "шахматных" обстрелах Донецка, жизни в Донбассе и саммите G20
Как живет сегодня Донецк и Мариуполь? Зачем Западу подсовывают Зеленского?
2022-11-16T18:52+0500
2022-11-16T18:52+0500
2022-11-16T18:52+0500
видео
донбасс
обстрел
запад
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Почему любые переговоры для Киева – это выстрел себе в голову? А также о саммите G20, "геббельсовской модели" украинских фейков и о том, как выживать в безумном потоке разноречивой информации.Эти темы обсудили с директором Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрием Егорченковым.
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егорченков о шахматных обстрелах донецка жизни в донбассе и саммите g20 как живет сегодня донецк и мариуполь зачем западу подсовывают зеленского
егорченков о шахматных обстрелах донецка жизни в донбассе и саммите g20 как живет сегодня донецк и мариуполь зачем западу подсовывают зеленского
Егорченков о "шахматных" обстрелах Донецка, жизни в Донбассе и саммите G20
Как живет сегодня Донецк и Мариуполь? Зачем Западу подсовывают Зеленского?
Почему любые переговоры для Киева – это выстрел себе в голову? А также о саммите G20, "геббельсовской модели" украинских фейков и о том, как выживать в безумном потоке разноречивой информации.
Эти темы обсудили с директором Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрием Егорченковым.