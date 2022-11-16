https://uz.sputniknews.ru/20221116/egorchenkov-o-shaxmatnyx-obstrelax-donetska-jizni-v-donbasse-i-sammite-g20-30039462.html

Егорченков о "шахматных" обстрелах Донецка, жизни в Донбассе и саммите G20

Егорченков о "шахматных" обстрелах Донецка, жизни в Донбассе и саммите G20

Как живет сегодня Донецк и Мариуполь? Зачем Западу подсовывают Зеленского?

2022-11-16T18:52+0500

2022-11-16T18:52+0500

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видео

донбасс

обстрел

запад

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Почему любые переговоры для Киева – это выстрел себе в голову? А также о саммите G20, "геббельсовской модели" украинских фейков и о том, как выживать в безумном потоке разноречивой информации.Эти темы обсудили с директором Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрием Егорченковым.

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егорченков о шахматных обстрелах донецка жизни в донбассе и саммите g20 как живет сегодня донецк и мариуполь зачем западу подсовывают зеленского