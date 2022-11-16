https://uz.sputniknews.ru/20221116/ischenko-sammit-g20-terakt-v-stambule-i-gibridnaya-voyna-ssha-i-turtsii-30023623.html
Ищенко: саммит G20, теракт в Стамбуле и гибридная война США и Турции
Ищенко: саммит G20, теракт в Стамбуле и гибридная война США и Турции
Смогут ли Россия и Украина подписать "Минск-3" по окончании СВО?
2022-11-16T10:53+0500
2022-11-16T10:53+0500
2022-11-16T10:53+0500
видео
саммит
g20
теракт
стамбул
война
сша
турция
россия
украина
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Помогут ли удары по энергетической инфраструктуре договориться Москве на своих условиях? Почему США важно разобраться с Китаем до 2025 года? А также причастен ли Вашингтон к теракту в Стамбуле и перейдет ли гибридная война между Турцией и США в горячую фазу? Эти и другие темы обсудили с политологом Ростиславом Ищенко. Не пропустите интервью на нашем канале.
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ищенко саммит g20 вероятность минска 3 теракт в стамбуле гибридная война сша и турции смогут ли россия и украина подписать минск 3 по окончании сво
ищенко саммит g20 вероятность минска 3 теракт в стамбуле гибридная война сша и турции смогут ли россия и украина подписать минск 3 по окончании сво
Ищенко: саммит G20, теракт в Стамбуле и гибридная война США и Турции
Смогут ли Россия и Украина подписать "Минск-3" по окончании СВО?
Помогут ли удары по энергетической инфраструктуре договориться Москве на своих условиях? Почему США важно разобраться с Китаем до 2025 года? А также причастен ли Вашингтон к теракту в Стамбуле и перейдет ли гибридная война между Турцией и США в горячую фазу?
Эти и другие темы обсудили с политологом Ростиславом Ищенко. Не пропустите интервью на нашем канале.