https://uz.sputniknews.ru/20221116/ischenko-sammit-g20-terakt-v-stambule-i-gibridnaya-voyna-ssha-i-turtsii-30023623.html

Ищенко: саммит G20, теракт в Стамбуле и гибридная война США и Турции

Ищенко: саммит G20, теракт в Стамбуле и гибридная война США и Турции

Смогут ли Россия и Украина подписать "Минск-3" по окончании СВО?

2022-11-16T10:53+0500

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видео

саммит

g20

теракт

стамбул

война

сша

турция

россия

украина

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Помогут ли удары по энергетической инфраструктуре договориться Москве на своих условиях? Почему США важно разобраться с Китаем до 2025 года? А также причастен ли Вашингтон к теракту в Стамбуле и перейдет ли гибридная война между Турцией и США в горячую фазу? Эти и другие темы обсудили с политологом Ростиславом Ищенко. Не пропустите интервью на нашем канале.

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ищенко саммит g20 вероятность минска 3 теракт в стамбуле гибридная война сша и турции смогут ли россия и украина подписать минск 3 по окончании сво