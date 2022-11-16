https://uz.sputniknews.ru/20221116/sbornye-uzbekistana-i-rossii-po-futbolu-sygrayut-tovarischeskiy-match-v-tashkente-30036254.html

Сборные Узбекистана и России по футболу сыграют товарищеский матч в Ташкенте

Сборные Узбекистана и России по футболу сыграют товарищеский матч в Ташкенте

Как правильно оформить билеты на товарищеский матч сборных Узбекистана и России по футболу - читайте в нашем материале.

2022-11-16T17:49+0500

2022-11-16T17:49+0500

2022-11-16T17:49+0500

спорт

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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Национальные сборные России и Узбекистана сыграют товарищеский матч в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба Русского дома.Известно, что матч пройдет 20 ноября на стадионе "Пахтакор" в 17:00. Это будет первая очная встреча российской и узбекистанской сборной.Так, для российских болельщиков будут выделены билеты в гостевой сектор, который можно приобрести на сайте. Продажа билетов продлится до 19 ноября включительно. После оформления заказа на указанный покупателем адрес электронной почты высылается ваучер, подтверждающий факт покупки билета. До конца дня, в который была совершена покупка, покупателю будет направлен электронный билет, действительный для прохода в день матча.Сообщается, что при оформлении заказа данные зрителя заполняются строго латиницей, в соответствии с загранпаспортом, по которому будет пересекаться граница (город указывается на русском языке).Детям до пяти лет входные билеты для доступа на стадион не требуются. В день матча билеты не будут продаваться, как в Узбекистане, так и на территории России.

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сборные узбекистана и россии по футболу сыграют товарищеский матч в ташкенте как правильно оформить билеты на товарищеский матч сборных узбекистана и россии по футболу купить билеты сколько стоит