https://uz.sputniknews.ru/20221116/sez-i-texnoparki-uzbekistana--infografika-30039877.html
СЭЗ и технопарки Узбекистана — инфографика
СЭЗ и технопарки Узбекистана — инфографика
Сколько в республике насчитывается специальных экономических зон и технопарков - смотрите в нашей инфографике.
2022-11-16T19:54+0500
2022-11-16T19:54+0500
2022-11-16T19:54+0500
инфографика
узбекистан
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2022
Новости
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сэз и технопарки узбекистана инфографика сколько в республике насчитывается специальных экономических зон и технопарков смотрите в нашей инфографике узбекистан какой объем производства промышленнх товаров промтоваров
сэз и технопарки узбекистана инфографика сколько в республике насчитывается специальных экономических зон и технопарков смотрите в нашей инфографике узбекистан какой объем производства промышленнх товаров промтоваров
СЭЗ и технопарки Узбекистана — инфографика
Сколько в республике насчитывается специальных экономических зон и технопарков - смотрите в нашей инфографике.