https://uz.sputniknews.ru/20221116/uzbekistan-reshaet-problemu-s-pereboyami-v-postavke-elektrichestva-30036369.html

Узбекистан решает проблему с перебоями в поставке электричества

Узбекистан решает проблему с перебоями в поставке электричества

Замминистра энергетики заявил, что заверил, что за последние годы количество перебоев с подачей электричества потребителям снизилось почти в 3 раза.

2022-11-16T16:51+0500

2022-11-16T16:51+0500

2022-11-16T16:51+0500

общество

тэс

электростанция

газ

электричество

министерство энергетики узбекистана

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ТАШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik. Узбекистан остановит экспорт газа и электричества. Это позволит в значительной степени решить вопрос с поставками электричества внутри страны.Об этом на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций рассказал заместитель министра энергетики Шерзод Ходжаев.По его словам, за последние годы количество перебоев с подачей электричества потребителям снизилось почти в 3 раза.По словам замминистра, 80% ограничений исчезнут в ближайшее время.Председатель правления “Узбекнефтегаза” Мехриддин Абдуллаев, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что производство компании также GTL сократится на 50%, а остальной газ распределят населению.В последнее время в Узбекистане развитию энергетики уделяют особое внимание. По всей стране идет масштабное строительство солнечных и ветровых электростанций. Активно внедряется инициатива по оснащению зданий солнечными электроустановками и нагревателями.В 2023-2024 годах планируется установка солнечных фотоэлектростанций мощностью 30-40 МВт и выше на Сырдарьинской, Мубарекской, Торакурганской и Талимарджанскиой ТЭС.Реализация данных проектов создает возможность покрывать электроэнергию, потребляемую тепловыми электростанциями на собственные и хозяйственные нужды за счет альтернативных источников энергии. В результате в среднем будет достигнута экономия 200 млн кВт*ч электроэнергии или 21 млн руб. кубометров природного газа в год.Ранее сообщалось, что совместный Проектный офис, созданный при сотрудничестве между Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации разрабатывает возможности для привлечения российских инвестиций для модернизации энергогенерирующих мощностей в Узбекистане и реализации проектов в сфере альтернативной энергетики."Узбекистан потребляет электроэнергии и газа на $10 млрд в год. Если мы научимся экономить 10% от этой суммы, мы сможем потратить этот миллиард долларов на другие нужды", — подчеркнул президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании в июне.В связи с этим в Узбекистане введут совершенно новую систему поддержки населения и предпринимателей, установивших оборудование, работающее на альтернативных источниках. В частности, жителям и предпринимателям будут выплачивать до 15 млн сумов в зависимости от мощности установленного солнечного и ветрового электрооборудования и до 2 млн сумов за водонагревательное оборудование. Либо они смогут получить возможность оплатить оборудование в рассрочку в течение трех лет без процентов.Кроме того, Узбекистан участвует в реализации самого масштабного энергетического проекта в Центральной Азии – строительстве АЭС в "Тузкан" в Джизакской области мощностью 2,4 гигаватта. К 2030 году электростанция сможет давать около 15% электроэнергии в стране.Читайте также:

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