https://uz.sputniknews.ru/20221116/v-baku-proydut-gastroli-bolshogo-teatra-uzbekistana-imeni-alishera-navoi-30023098.html
В Баку пройдут гастроли Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои
В Баку пройдут гастроли Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои
Выступления в столице Азербайджана пройдут 16 и 17 ноября.
2022-11-16T09:07+0500
2022-11-16T09:07+0500
2022-11-16T09:11+0500
культура
баку
гастроли
государственный академический большой театр имени алишера навои
большой театр
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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Гастроли Государственного академического Большого театра Узбекистана пройдут в Баку в среду и четверг. Известно, что выступления состоятся на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.Так, 16 ноября будет показан балет "Хумо" узбекского композитора Анвара Эргашева, а 17 ноября зрителям будет представлена опера "Риголетто" итальянского композитора Джузеппе Верди.Премьера балета "Хумо" прошла на сцене Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои в 2005 году. За музыку к спектаклю в 2007-м автор был удостоен звания лауреата Государственной премии I степени.В гастролях примут участие ведущие солисты Большого театра Узбекистана, народные артисты и лауреаты международных конкурсов вокалистов и артистов балета. В состав гастрольной группы войдут симфонический оркестр, солисты, артисты хора и балетная труппа.
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в баку пройдут гастроли большого театра узбекистана имени алишера навои выступления в столице азербайджана пройдут 16 и 17 ноября
в баку пройдут гастроли большого театра узбекистана имени алишера навои выступления в столице азербайджана пройдут 16 и 17 ноября
В Баку пройдут гастроли Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои
09:07 16.11.2022 (обновлено: 09:11 16.11.2022)
Выступления Государственного Большого театра пройдут в столице Азербайджана 16 и 17 ноября.
ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Гастроли Государственного академического Большого театра Узбекистана пройдут в Баку в среду и четверг. Известно, что выступления состоятся на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.
Так, 16 ноября будет показан балет "Хумо" узбекского композитора Анвара Эргашева, а 17 ноября зрителям будет представлена опера "Риголетто" итальянского композитора Джузеппе Верди.
Премьера балета "Хумо" прошла на сцене Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои в 2005 году. За музыку к спектаклю в 2007-м автор был удостоен звания лауреата Государственной премии I степени.
В гастролях примут участие ведущие солисты Большого театра Узбекистана, народные артисты и лауреаты международных конкурсов вокалистов и артистов балета. В состав гастрольной группы войдут симфонический оркестр, солисты, артисты хора и балетная труппа.