https://uz.sputniknews.ru/20221116/vashington-gonit-kiev-na-peregovory-30035826.html

Вашингтон гонит Киев на переговоры

Вашингтон гонит Киев на переговоры

Влиятельное американское издание Politico подметило некоторое волнение в высших эшелонах киевского режима.

2022-11-16T15:56+0500

2022-11-16T15:56+0500

2022-11-16T16:06+0500

колумнисты

сша

вашингтон

украина

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Украинских деятелей откровенно напугали несколько реплик генерала Марка Милли — председателя Объединенного комитета начальников штабов, то есть по факту самого высокопоставленного военного в США, пишет колумнист РИА Новости.Выступая на заседании Экономического клуба Нью-Йорка, Милли отметил, что военным путем Украине победы, скорее всего, не добиться, а зима может стать удобным временем для переговоров с Россией.Журналисты Politico расспросили на эту тему свои источники в Госдепе и Министерстве обороны, и те на условиях анонимности рассказали много интересного. "Ястребов" типа Бена Ходжеса, который утверждает, что ВСУ вот-вот возьмут Мелитополь и Мариуполь, а зимой пойдут на Крым, в американском истеблишменте практически не осталось.Тем более надо понимать, что Крым для Ходжеса — личная психологическая травма. Весной 2014 года он возглавлял сухопутное командование союзников по НАТО и умудрился проспать всю операцию по возвращению Крыма в Россию. Это был эпичный провал. Выйдя в отставку, генерал слегка зациклился на теме "Чей Крым?". Сейчас он призывает Украину воспользоваться моментом, пойти в атаку и, так сказать, вдавить педаль в пол.Но такие мечты позволительны для отставника, пытающегося довоевать проигранные войны. Действующие американские военные никаких триумфов от Незалежной не ждут. Высокопоставленные представители американского Минобороны пояснили Politico, что ВСУ будет чрезвычайно трудно прорвать оборону, которую сейчас выстраивают российские войска. И наш отход из Херсона тут ничем украинской армии не поможет. Американские военные считают, что попытка атаковать другой берег Днепра — слишком сложный маневр для ВСУ. Он потребует огромных жертв — и не факт, что удастся."Почему бы не начать разговоры об этом (о мирных переговорах), вместо того чтобы швырять еще 100 тысяч жизней в эту пропасть?" — задается вопросом источник Politico в американской администрации.Журналисты признают, что администрации Байдена приходится сегодня идти на самые разные ухищрения, чтобы у Киева не создалось впечатления, что его сливают. Потому что весь мир тогда увидит, чего стоят все гарантии Белого дома и насколько опасно иметь с ним дело. Пока представителям киевского режима обещают и то, и это, однако в Вашингтоне, очевидно, складывается консенсус, что подопечных надо толкать на переговоры с Россией.Призрак зрады замаячил над Киевом. Все выглядело так, будто режим сливают на самом высоком уровне. Из Незалежной понеслись опровержения. Главком ВСУ Валерий Залужный отвлекся от личных дел и заявил, что "украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений", если Россия не оставит "все захваченные территории".СВО: большие возможности ограниченной мобилизации в СНГОднако Джейк Салливан специально слетал в Киев, чтобы потребовать от Зеленского быть "более реалистичным" в своих требованиях. Это уже известная американская формула для обозначения необходимости отказа Киева от территорий.Интересно, что будут делать украинские военные, когда их президента все-таки усадят за стол переговоров? Устроят путч? Лишь поворчат на кухне под горилку? Просто любопытно, что они собираются делать. Иначе получается, что они уступили огромные территории (почти четверть страны), погубили сотни тысяч своих военнослужащих — и все это ради чего? Чтобы Зеленский мог сказать "ну не шмогла я", зафиксировать поражение, сдать дела и уехать отдыхать в Лондон? Это какой-то обидный итог для ВСУ. Наверное, им мечталось о чем-то другом.И потом тут же в полный рост встанет вопрос об ответственности за военные преступления. Ну мы же видели этот ужас с казнями мирных граждан, который вэсэушники устраивали в тех городах, куда возвращались. За это ведь придется отвечать.Выступил по теме и вождь киевского режима. Он призвал руководителей государств G20, собравшихся на Бали, "не просить Украину о компромиссе". Я боюсь, господин Зеленский не совсем понимает остроту момента. На самом деле его никто ни о чем не просит. Хозяева просто обсуждают между собой, когда и как использовать его для переговоров с Россией. Когда договорятся, все сделают, как захотят, — Зеленского не спросят.Потому что американскому истеблишменту стало понятно, что Украина — все. Она становится токсичным активом, и хорошо бы побыстрее как-то от нее избавиться. Тем более взявшие палату представителей республиканцы требуют больше не давать Незалежной ни копейки. Они за это время успели заметить, что все миллиарды идут куда-то не туда."Украинские чиновники покупают ламборджини и дома в Швейцарии, — еще несколько месяцев назад возмущалась в эфире Fox News известная политическая активистка Кэндис Оуэнс. — Украина — это прачечная по отмыванию денег".Да что вы говорите? Как же быстро пришло это осознание. В Афганистане аналогичную "прачечную" крутили 20 лет, а тут внезапно такие открытия.Понятно, что Зеленскому не хочется никаких переговоров. Для его западных патронов это отличный повод бросить его, соскочить с украинской темы и заняться другими делами, например Тайванем. Золотой дождь, падавший на Украину, резко иссякнет. Останется разоренная страна с полностью разграбленной казной. Кто ее станет восстанавливать, за чей счет будет банкет?Уже сейчас республиканцы намекают Европе, что пора брать Незалежную на содержание. Европейцы упираются. Торг может затянуться. Возникла свежая идея — отдать Украине украденные у России золотовалютные резервы. Но тут не факт, что воры захотят делиться.Мы все видели, как под громкие крики "Вернем золото Каддафи народу Ливии!" все это золотишко куда-то растворилось и до народа Ливии не дошло буквально ни копейки. Недавно точно таким же загадочным образом исчезли резервы Афганистана. С золотом Венесуэлы тоже были проблемы. Это просто удивительно, как на глазах у всего мира куда-то теряются сотни миллиардов долларов, Дэвид Копперфильд отдыхает. С русскими деньгами может случиться та же история.И тогда господин Зеленский останется лицом к лицу с разоренным его усилиями народом, которому не сможет выплатить ни зарплаты, ни пенсии — ничего. Это паршивая перспектива, конечно. А тут еще ему могут предъявить украинские военные, которым глубоко противна вся тема с переговорами.Поэтому в своем онлайн-выступлении на G20 Зеленский сделал все, чтобы выкатить как можно более неприемлемые условия для переговоров с Россией: нам предлагается и оставить территории, и взять Незалежную на полное содержание, и чего-то там им платить, и непрестанно каяться. Чушь это все, разумеется. "Перформанс", как вежливо выразился министр Лавров.Тема переговоров — больная для украинского общества. Даже приостановка конфликта — это страшный момент отрезвления людей от военного угара. Украинцам придется посмотреть в глаза правде: продавшись Вашингтону, они словно подписали договор с дьяволом. Он забирает и души, и жизни людей, а взамен — вместо обещанного богатства и счастья — несет только разорение, страх и смерть.Однако в процессе конфликта Россия и Украина парадоксальным образом сближаются. И вот у нас тема переговоров тоже становится взрывоопасной. Люди боятся нового Хасавюрта, во всем видят "измену, трусость и обман". Я не хочу говорить о тех, кто сознательно работает на врага. Мне кажется, большинство людей просто искренне паникуют. Они жертвы информационно-психологической войны, которую против нас сегодня ведут профессионалы своего дела, причем ведут весьма жестко.При панике у человека возникает туннельное зрение — не только физически, но и интеллектуально. Человек в стрессе воспринимает только одну проблему, она разрастается в его глазах до болезненных размеров. Так многие из нас сейчас воспринимают Украину.Но ведь давно всем понятно, что несчастная Украина — лишь один из фронтов, который США и НАТО открыли против России. У нас самая большая государственная граница в мире — больше 60 тысяч километров, на минуточку. Качнуть ситуацию, разжечь военный конфликт наши противники могут где угодно — хоть на Кавказе, хоть в Средней Азии. На Дальнем Востоке Япония уже на низком старте. По Арктике к нам копятся вопросы. Швеция и Финляндия в НАТО вступают.Чем мы будем воевать на других участках, если все, что есть, бросим на Украину? Кем воевать, если затеем еще одну мобилизацию? Президент отметил, что противостояние России и Запада затянется минимум на десять лет и нам надо быть тут готовыми к любым неожиданностям. Вот только что Николай Патрушев призвал нарастить средства ПВО и контрбатарейной борьбы в Центральном федеральном округе. Это сердце России — и оно сегодня под угрозой.Западу не нужна Украина: он ее прожевал и выплюнул. Западу нужна Россия, чтобы разорить ее, ослабить, разделить и уничтожить. Это неприятная истина, но только она поможет нам избавиться от ура-патриотизма, который так легко перерастает в увы-патриотизм. Мы практически в одиночку вступили в противостояние, на которое не осмелилась ни одна страна мира. При этом мы еще умудряемся побеждать и по максимуму беречь жизни своих бойцов и мирных жителей.В этом масштабном противостоянии нам прежде всего надо выстоять самим: спасти свою экономику, вытащить своих людей, обеспечить им завидную жизнь. Только так мы сохраним страну и не дадим ей повторить судьбу СССР. И одновременно сохраним жизни, миллионы жизней людей. Перед нами стоит уникальная задача — победить Запад, не заплатив при этом ту страшную цену, которую потребовала победа в Великой Отечественной войне.Этого надо добиваться всеми средствами — и военными, и политическими, и дипломатическими, и информационными. Задействовать экономические рычаги — это отлично нам удается. А когда потребует момент — и идти на переговоры, понимая, что это отнюдь не мир, а один из этапов изощренной современной войны. И на них нужно побеждать противника точно так же, как побеждают его сегодня наши бойцы в Павловке.Читайте также: У европейских энергетиков вслед за российским газом закончились деньги

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

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