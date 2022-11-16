https://uz.sputniknews.ru/20221116/vrach-rasskazala-o-neobxodimyx-protsedurax-pered-planirovaniem-beremennosti-30022863.html
Врач рассказала о необходимых процедурах перед планированием беременности
Врач рассказала о необходимых процедурах перед планированием беременности
Гинеколог предупредила, что прививки спасут жизнь беременных со слабым здоровьем. Подробности - в нашем материале.
2022-11-16T07:03+0500
2022-11-16T07:03+0500
2022-11-16T07:03+0500
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Перед планированием беременности женщинам нужно пройти несколько необходимых и важных процедур, рассказала акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог Мария Филатова. Врач предупредила женщин, что прививки могут сохранить здоровье матери, ребенка, а также в некоторых случаях спасут жизнь женщин со слабым здоровьем.Филатова напомнила, что COVID-19 никуда не делся. Поэтому, в соответствии с рекомендациями ВОЗ, не стоит забывать о вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Считается, что потенциальная польза вакцинации от вируса во время беременности перевешивает возможные риски, отметила акушер-гинеколог.Вакцинация от новой коронавирусной инфекции особенно актуальна для беременных из группы риска тяжелого течения болезни. Это женщины с хроническими болезнями легких и почек, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и печени, повышенным артериальным давлением, сахарным диабетом, раком, ожирением, перечислила врач.Также до наступления беременности необходимо сделать прививки, которые входят в национальный календарь вакцинации, пояснила Филатова. Это прививки против дифтерии и столбняка (их делают каждые 10 лет), вирусного гепатита B (актуально для ранее непривитых), краснухи, кори и ветрянки. От них привиться нужно тем, кто раньше этого не делал или не перенес эти заболевания. Указанные вакцины следует вводить за месяц или еще раньше до беременности.
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врач рассказала о необходимых процедурах перед планированием беременности гинеколог предупредила что прививки спасут жизнь беременных со слабым здоровьем какие прививки нужно делать беременным какие анализы необходимо сдавать перед беременностью планированием беременности список необходимых анализов скрининг тестов
врач рассказала о необходимых процедурах перед планированием беременности гинеколог предупредила что прививки спасут жизнь беременных со слабым здоровьем какие прививки нужно делать беременным какие анализы необходимо сдавать перед беременностью планированием беременности список необходимых анализов скрининг тестов
Врач рассказала о необходимых процедурах перед планированием беременности
Гинеколог предупредила, что прививки спасут жизнь беременных со слабым здоровьем. Подробности - в нашем материале.
Перед планированием беременности женщинам нужно пройти несколько необходимых и важных процедур, рассказала
акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог Мария Филатова. Врач предупредила женщин, что прививки могут сохранить здоровье матери, ребенка, а также в некоторых случаях спасут жизнь женщин со слабым здоровьем.
Филатова напомнила, что COVID-19 никуда не делся. Поэтому, в соответствии с рекомендациями ВОЗ, не стоит забывать о вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Считается, что потенциальная польза вакцинации от вируса во время беременности перевешивает возможные риски, отметила акушер-гинеколог.
"Российские медики рекомендуют беременным вакцинироваться от COVID-19 на сроке после 22 недель — и только препаратом Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V"), для остальных вакцин беременность является противопоказанием", - подчеркнула специалист.
Вакцинация от новой коронавирусной инфекции особенно актуальна для беременных из группы риска тяжелого течения болезни. Это женщины с хроническими болезнями легких и почек, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и печени, повышенным артериальным давлением, сахарным диабетом, раком, ожирением, перечислила врач.
Также до наступления беременности необходимо сделать прививки, которые входят в национальный календарь вакцинации, пояснила Филатова. Это прививки против дифтерии и столбняка (их делают каждые 10 лет), вирусного гепатита B (актуально для ранее непривитых), краснухи, кори и ветрянки. От них привиться нужно тем, кто раньше этого не делал или не перенес эти заболевания. Указанные вакцины следует вводить за месяц или еще раньше до беременности.
"Во время беременности будущим матерям рекомендуется делать вакцину от коклюша и гриппа", — отметила напоследок акушер-гинеколог.