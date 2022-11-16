https://uz.sputniknews.ru/20221116/vrach-rasskazala-o-neobxodimyx-protsedurax-pered-planirovaniem-beremennosti-30022863.html

Врач рассказала о необходимых процедурах перед планированием беременности

Врач рассказала о необходимых процедурах перед планированием беременности

Гинеколог предупредила, что прививки спасут жизнь беременных со слабым здоровьем. Подробности - в нашем материале.

2022-11-16T07:03+0500

2022-11-16T07:03+0500

2022-11-16T07:03+0500

это интересно

врач

беременность

прививки

жизнь

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/16/28443113_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_fbbe41e10ea75c19d8c704ed998fa4cf.jpg

Перед планированием беременности женщинам нужно пройти несколько необходимых и важных процедур, рассказала акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог Мария Филатова. Врач предупредила женщин, что прививки могут сохранить здоровье матери, ребенка, а также в некоторых случаях спасут жизнь женщин со слабым здоровьем.Филатова напомнила, что COVID-19 никуда не делся. Поэтому, в соответствии с рекомендациями ВОЗ, не стоит забывать о вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Считается, что потенциальная польза вакцинации от вируса во время беременности перевешивает возможные риски, отметила акушер-гинеколог.Вакцинация от новой коронавирусной инфекции особенно актуальна для беременных из группы риска тяжелого течения болезни. Это женщины с хроническими болезнями легких и почек, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и печени, повышенным артериальным давлением, сахарным диабетом, раком, ожирением, перечислила врач.Также до наступления беременности необходимо сделать прививки, которые входят в национальный календарь вакцинации, пояснила Филатова. Это прививки против дифтерии и столбняка (их делают каждые 10 лет), вирусного гепатита B (актуально для ранее непривитых), краснухи, кори и ветрянки. От них привиться нужно тем, кто раньше этого не делал или не перенес эти заболевания. Указанные вакцины следует вводить за месяц или еще раньше до беременности.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

врач рассказала о необходимых процедурах перед планированием беременности гинеколог предупредила что прививки спасут жизнь беременных со слабым здоровьем какие прививки нужно делать беременным какие анализы необходимо сдавать перед беременностью планированием беременности список необходимых анализов скрининг тестов