Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Фото
https://uz.sputniknews.ru/20221116/zavorajivayuschie-vidy-osennego-tashkenta--foto-30043190.html
Завораживающие виды осеннего Ташкента — фото
Завораживающие виды осеннего Ташкента — фото
Как выглядят улицы осеннего Ташкента — в фотоленте Sputnik.
2022-11-16T21:57+0500
2022-11-16T21:57+0500
фото
ташкент
осень
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/10/30040327_0:257:2727:1791_1920x0_80_0_0_0f3069e88453d800960e47f3d3992ecf.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/10/30040327_0:2:2727:2047_1920x0_80_0_0_dc4d8ae7fa95bc43c96f559a5c786d10.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
завораживающие виды осеннего ташкента фото как выглядят улицы осеннего ташкента в фотоленте sputnik
завораживающие виды осеннего ташкента фото как выглядят улицы осеннего ташкента в фотоленте sputnik

Завораживающие виды осеннего Ташкента — фото

21:57 16.11.2022
Подписаться на
НовостиTelegram
Как выглядят улицы осеннего Ташкента — в фотоленте Sputnik.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Осень в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
1/9
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Осень в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
2/9
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Осень в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
3/9
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Осень в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
4/9
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Осень в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
5/9
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Осень в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
6/9
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Осень в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
7/9
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Осень в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
8/9
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Осень в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
9/9
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0