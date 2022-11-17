https://uz.sputniknews.ru/20221117/biznes-missiya-tyumenskoy-oblasti-posetila-uzbekistan-30043445.html

Бизнес-миссия Тюменской области посетила Узбекистан

Бизнес-миссия Тюменской области посетила Узбекистан

В рамках бизнес-миссии компании региона проведут ряд В2В встреч с потенциальными узбекистанскими партнерами.

2022-11-17T09:07+0500

2022-11-17T09:07+0500

2022-11-17T09:07+0500

экономика

узбекистан

тюменская область

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Делегация Тюменской области встретилась с заместителем Торгпреда России в Узбекистане Игорем Камыниным в рамках бизнес-миссии, организованной при поддержке регионального центра поддержки экспорта и ТПП области. Об этом сообщает пресс-служба Торгового представительства России в Узбекистане.Участие в мероприятии также принял руководитель представительства АО "Российский экспортный центр" Павел Буханов.Известно, что Тюменская область активно развивает сотрудничество с Узбекистаном. По итогам 2021 года внешнеторговый оборот региона с республикой увеличился почти на 70%, составив более $26 млн. Так, в настоящее время в Тюменской области разрабатывают новые механизмы стимулирования региональных компаний к работе на зарубежных рынках, изучается опыт других субъектов России. Сообщается, что в рамках бизнес-миссии компании региона проведут ряд В2В встреч с потенциальными узбекистанскими партнерами.

тюменская область

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Sputnik Узбекистан

бизнес миссия тюменской области посетила узбекистан в рамках бизнес миссии компании региона проведут ряд в2в встреч с потенциальными узбекистанскими партнерами