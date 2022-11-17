https://uz.sputniknews.ru/20221117/futbolisty-sbornoy-uzbekistana-obygrali-komandu-kazaxstana-v-tovarischeskom-matche--foto-30056688.html
Футболисты сборной Узбекистана обыграли команду Казахстана в товарищеском матче – фото
Футболисты сборной Узбекистана обыграли команду Казахстана в товарищеском матче – фото
Как прошел товарищеский матч между сборными Узбекистана и Казахстана - читайте в нашем материале.
2022-11-17T19:09+0500
2022-11-17T19:09+0500
2022-11-17T19:09+0500
спорт
футболист
узбекистан
казахстан
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сборная узбекистана
товарищеский матч
матч
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ТАШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу обыграла команду Казахстана в товарищеском матче.Встреча, прошедшая в Ташкенте, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Хожимат Эркинов (12-я минута) и Элдор Шомуродов (45).Эркинов выступает за московское "Торпедо", на 69-й минуте на замену вышел экс-футболист екатеринбургского "Урала" и московского "Спартака" Остон Урунов. За Казахстан сыграли Нуралы Алип из петербургского "Зенита" и вышедший на замену Бахтиёр Зайнутдинов из московского ЦСКА.Встречу обслуживала бригада Сергея Карасева. Российский арбитр работал на матче международного уровня впервые с 24 февраля.
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футболисты сборной узбекистана обыграли команду казахстана в товарищеском матче фото как прошел товарищеский матч между сборными узбекистана и казахстана читайте в нашем материале
футболисты сборной узбекистана обыграли команду казахстана в товарищеском матче фото как прошел товарищеский матч между сборными узбекистана и казахстана читайте в нашем материале
Футболисты сборной Узбекистана обыграли команду Казахстана в товарищеском матче – фото
Как прошел товарищеский матч между сборными Узбекистана и Казахстана - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу обыграла команду Казахстана в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая в Ташкенте, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Хожимат Эркинов (12-я минута) и Элдор Шомуродов (45).
Эркинов выступает за московское "Торпедо", на 69-й минуте на замену вышел экс-футболист екатеринбургского "Урала" и московского "Спартака" Остон Урунов. За Казахстан сыграли Нуралы Алип из петербургского "Зенита" и вышедший на замену Бахтиёр Зайнутдинов из московского ЦСКА.
Встречу обслуживала бригада Сергея Карасева. Российский арбитр работал на матче международного уровня впервые с 24 февраля.