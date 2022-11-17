Иностранцы, победившие в конкурсе "Лидеры России" стали россиянами
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервый замглавы администрации президента С. Кириенко вручил паспорта финалистам конкурса "Лидеров России"
© Sputnik / Илья Питалев/
Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко вручил российские паспорта победителям конкурса "Лидеры России".
ТАШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik. Победители международного направления конкурса "Лидеры России" стали гражданами России. Об этом сообщает РИА Новости.
Известно, что мероприятие проходило Екатерининском зале в Кремле. Победителями стали граждане Узбекистана, Израиля, Беларуси, Казахстана, Азербайджана и Армении.
Всего российские паспорта получили 14 победителей. Паспорта победителям вручил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. В ближайшее время паспорта также получает ещё семь лауреатов трека "Международный", уточнили организаторы.
"Очень рад по поручению президента вручить паспорта гражданам Российской Федерации, людям, которые волей судьбы проживали не на территории Российской Федерации. Каждый из вас успешен, каждый из вас лидер", - сказал Кириенко.
Он также поблагодарил МВД России за оперативную работу и российское внешнеполитическое ведомство за международное направление конкурса.
"Сегодня момент в мире, когда каждому человеку необходимо определяться. Это такое цивилизационное противостояние", - добавил первый замглавы администрации российского президента.
В своей речи Кириенко также подчеркнул, что "то, что происходит сегодня в Украине - это не противостояние России и Украины".
"Конечно, для нас там есть очень важный фактор - своих не бросаем. Не могли бросить людей, которых восемь лет убивали на Донбассе - убивали только за то, что они отстаивали своё право быть русскими, отстаивали своё право, чтобы их дети учились на русском языке, читали русские книги. Но всё гораздо более фундаментально. Это такое цивилизационное противостояние, потому что в реальности сегодня против России воюет не Украина, а все страны НАТО", - подчеркнул он.
Генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров, говоря о победителях конкурса, заявил, что "это люди, которые реализуют здесь свои социальные, благотворительные проекты и образовательные инициативы".
"Уверен, что впереди у них множество масштабных проектов и интересных задач, а сообщество Лидеров и нашей платформы всегда их поддержит", – отметил он.
В пресс-службе конкурса уточнили, что международное направление были запущено в 2021 году в четвертом сезоне конкурса "Лидеры России" по решению президента России, принятом на заседании Наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей". Всего на участие в данном направлении было подано более 10 тысяч заявок из 150 стран мира.
В очном финале в Москве, который прошёл 18-20 марта 2022 года, принимали участие 70 конкурсантов из 19 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Китая, Латвии, Молдовы, Норвегии, Польши, Чехии, Эстонии, Узбекистана и Украины, уточнили в пресс-службе.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство 21 финалиста трека "Международный" конкурса управленцев "Лидеры России".