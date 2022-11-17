https://uz.sputniknews.ru/20221117/inostrantsy-pobedivshie-v-konkurse-lidery-rossii-stali-rossiyanami-30059874.html

Иностранцы, победившие в конкурсе "Лидеры России" стали россиянами

Иностранцы, победившие в конкурсе "Лидеры России" стали россиянами

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко вручил российские паспорта победителям конкурса "Лидеры России".

2022-11-17T15:52+0500

2022-11-17T15:52+0500

2022-11-17T15:52+0500

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ТАШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik. Победители международного направления конкурса "Лидеры России" стали гражданами России. Об этом сообщает РИА Новости.Известно, что мероприятие проходило Екатерининском зале в Кремле. Победителями стали граждане Узбекистана, Израиля, Беларуси, Казахстана, Азербайджана и Армении.Всего российские паспорта получили 14 победителей. Паспорта победителям вручил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. В ближайшее время паспорта также получает ещё семь лауреатов трека "Международный", уточнили организаторы.Он также поблагодарил МВД России за оперативную работу и российское внешнеполитическое ведомство за международное направление конкурса.В своей речи Кириенко также подчеркнул, что "то, что происходит сегодня в Украине - это не противостояние России и Украины".Генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров, говоря о победителях конкурса, заявил, что "это люди, которые реализуют здесь свои социальные, благотворительные проекты и образовательные инициативы".В пресс-службе конкурса уточнили, что международное направление были запущено в 2021 году в четвертом сезоне конкурса "Лидеры России" по решению президента России, принятом на заседании Наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей". Всего на участие в данном направлении было подано более 10 тысяч заявок из 150 стран мира.В очном финале в Москве, который прошёл 18-20 марта 2022 года, принимали участие 70 конкурсантов из 19 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Китая, Латвии, Молдовы, Норвегии, Польши, Чехии, Эстонии, Узбекистана и Украины, уточнили в пресс-службе.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство 21 финалиста трека "Международный" конкурса управленцев "Лидеры России".

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иностранцы победившие в конкурсе лидеры россии стали россиянами первый замруководителя администрации президента россии сергей кириенко вручил российские паспорта победителям конкурса лидеры россии фото