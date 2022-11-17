https://uz.sputniknews.ru/20221117/japarov-kyrgyzstan-i-uzbekistan-otkroyut-shest-sem-pogranichnyx-punktov-propuska--30057624.html

Жапаров: Кыргызстан и Узбекистан откроют шесть-семь пограничных пунктов пропуска

Жапаров: Кыргызстан и Узбекистан откроют шесть-семь пограничных пунктов пропуска

В четверг парламент Кыргызстана рассматривает вопрос ратификации соглашения о делимитации и демаркации границы с Узбекистаном и договор о совместном управлении водами Кемпир-Абадского водохранилища.

2022-11-17T13:18+0500

2022-11-17T13:18+0500

2022-11-17T13:18+0500

политика

кыргызстан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что Кыргызстан и Узбекистан откроют шесть-семь пунктов пропуска после завершения делимитации и демаркации границы. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.Известно, что всего на границе двух стран есть 15 пунктов пропуска, однако многие в сейчас не работают. Данное заявление по поводу открытия пропускных пунктов Жапаров сделал в ходе своего выступления на заседании Жогорку Кенеша Кыргызстана, где он также объяснил, почему нельзя откладывать решение вопроса границ с Узбекистаном.По его словам, сегодня исторический день, так как в этом вопросе ставится точка. Протяженность кыргызско-узбекской границы составляет порядка 1,5 тыс. км.Кроме этого, он призвал жителей Узгенского района не делать поспешных выводов.Также глава Кыргызстана призвал депутатов быть оппозицией власти, а не целому государству и принять ответственное решение.Напомним: в четверг парламент Кыргызстана рассматривает вопрос ратификации соглашения о делимитации и демаркации границы с Узбекистаном и договор о совместном управлении водами Кемпир-Абадского водохранилища.

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жапаров кыргызстан и узбекистан откроют шесть семь пограничных пунктов пропуска в четверг парламент кыргызстана рассматривает вопрос ратификации соглашения о делимитации и демаркации границы с узбекистаном и договор о совместном управлении водами кемпир абадского водохранилища