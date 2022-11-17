https://uz.sputniknews.ru/20221117/japarov-kyrgyzstan-i-uzbekistan-otkroyut-shest-sem-pogranichnyx-punktov-propuska--30057624.html
Жапаров: Кыргызстан и Узбекистан откроют шесть-семь пограничных пунктов пропуска
Жапаров: Кыргызстан и Узбекистан откроют шесть-семь пограничных пунктов пропуска
В четверг парламент Кыргызстана рассматривает вопрос ратификации соглашения о делимитации и демаркации границы с Узбекистаном и договор о совместном управлении водами Кемпир-Абадского водохранилища.
2022-11-17T13:18+0500
2022-11-17T13:18+0500
2022-11-17T13:18+0500
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ТАШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что Кыргызстан и Узбекистан откроют шесть-семь пунктов пропуска после завершения делимитации и демаркации границы. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.Известно, что всего на границе двух стран есть 15 пунктов пропуска, однако многие в сейчас не работают. Данное заявление по поводу открытия пропускных пунктов Жапаров сделал в ходе своего выступления на заседании Жогорку Кенеша Кыргызстана, где он также объяснил, почему нельзя откладывать решение вопроса границ с Узбекистаном.По его словам, сегодня исторический день, так как в этом вопросе ставится точка. Протяженность кыргызско-узбекской границы составляет порядка 1,5 тыс. км.Кроме этого, он призвал жителей Узгенского района не делать поспешных выводов.Также глава Кыргызстана призвал депутатов быть оппозицией власти, а не целому государству и принять ответственное решение.Напомним: в четверг парламент Кыргызстана рассматривает вопрос ратификации соглашения о делимитации и демаркации границы с Узбекистаном и договор о совместном управлении водами Кемпир-Абадского водохранилища.
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жапаров кыргызстан и узбекистан откроют шесть семь пограничных пунктов пропуска в четверг парламент кыргызстана рассматривает вопрос ратификации соглашения о делимитации и демаркации границы с узбекистаном и договор о совместном управлении водами кемпир абадского водохранилища
жапаров кыргызстан и узбекистан откроют шесть семь пограничных пунктов пропуска в четверг парламент кыргызстана рассматривает вопрос ратификации соглашения о делимитации и демаркации границы с узбекистаном и договор о совместном управлении водами кемпир абадского водохранилища
Жапаров: Кыргызстан и Узбекистан откроют шесть-семь пограничных пунктов пропуска
В четверг парламент Кыргызстана рассматривает вопрос ратификации соглашения о делимитации и демаркации границы с Узбекистаном и договор о совместном управлении водами Кемпир-Абадского водохранилища.
ТАШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik
. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что Кыргызстан и Узбекистан откроют шесть-семь пунктов пропуска после завершения делимитации и демаркации границы. Об этом сообщает
Sputnik Кыргызстан.
Известно, что всего на границе двух стран есть 15 пунктов пропуска, однако многие в сейчас не работают. Данное заявление по поводу открытия пропускных пунктов Жапаров сделал в ходе своего выступления на заседании Жогорку Кенеша Кыргызстана, где он также объяснил, почему нельзя откладывать решение вопроса границ с Узбекистаном.
По его словам, сегодня исторический день, так как в этом вопросе ставится точка. Протяженность кыргызско-узбекской границы составляет порядка 1,5 тыс. км.
Кроме этого, он призвал жителей Узгенского района не делать поспешных выводов.
"Голова у соседей работает хорошо, поэтому Узбекистан на 30-40 лет впереди нас. Мы же до сих пор продолжаем кричать (митинговать. — Sputnik). Я не говорю про самолеты, вертолеты... За 30 лет мы не построили даже спичечную фабрику. Соседи знают, что вода будет стоять веками. Поэтому давайте не будем спешить, узгенцы. Если понадобится, мы сможем обменять земли под Кемпир-Абадом и через 10 лет. Сейчас нужно решить вопрос границ, причем не только в Узгенском районе, и обрабатывать земли", — подчеркнул Жапаров.
Также глава Кыргызстана призвал депутатов быть оппозицией власти, а не целому государству и принять ответственное решение.
Напомним: в четверг парламент Кыргызстана рассматривает вопрос ратификации соглашения о делимитации и демаркации границы с Узбекистаном и договор о совместном управлении водами Кемпир-Абадского водохранилища.