https://uz.sputniknews.ru/20221117/kibersport-ofitsialno-priznan-otdelnym-vidom-sporta-v-uzbekistane-30056080.html

Киберспорт официально признан отдельным видом спорта в Узбекистане

Киберспорт официально признан отдельным видом спорта в Узбекистане

Начиная с 2023 года, в Узбекистане будут проводиться несколько соревнований по киберспорту. Подробности – в нашем материале.

2022-11-17T15:01+0500

2022-11-17T15:01+0500

2022-11-17T15:01+0500

общество

узбекистан

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соревнования

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ТАШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев определил меры по дальнейшему развитию и популяризации киберспорта. Ожидается, что это позволит привлекать потенциальные кадры в IT-индустрию.Киберспорт официально признается в республике в качестве отдельного вида спорта. Основными направлениями развития видов киберспорта являются:Ежегодно, начиная с 2023 года, на традиционной основе по различным видам киберспорта в стране будут проводиться:Так, все расходы, связанные с проведением республиканского чемпионата "Uzbekistan Esports Championship", в 2023 году будут покрыты за счет средств Фонда развития ИКТ (1,5 млрд сумов) и внебюджетного фонда Агентства по делам молодежи (2 млрд сумов).Также программа мер по дальнейшему развитию киберспорта предусматривает следующие меры:Кроме этого, в Узбекском государственном университете физической культуры и спорта, начиная с 2023-2024 учебного года, открывается направление бакалавриата "Спортивная деятельность: киберспорт". Срок обучения составит 3 года.Также киберспортсмены, являющиеся победителями (1-е место) республиканского чемпионата "Uzbekistan Esports Championship", будут освобождены от сдачи профессиональных (творческих) экзаменов с присвоением максимального балла.

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киберспорт официально признан отдельным видом спорта в узбекистане начиная с 2023 года в узбекистане будут проводиться несколько соревнований по киберспорту узбекском государственном университете физической культуры и спорта начиная с 2023 2024 учебного года открывается направление бакалавриата спортивная деятельность киберспорт поступить подать документы сколько стоит обучение грант