https://uz.sputniknews.ru/20221117/koshkin-obyasnil-pochemu-vashington-ne-stal-razvivat-skandal-s-padeniem-rakety-v-polshe---30056163.html
Кошкин объяснил, почему Вашингтон не стал развивать скандал с падением ракеты в Польше
Кошкин объяснил, почему Вашингтон не стал развивать скандал с падением ракеты в Польше
Польша скапливает на границе с Беларусью значительные военные ресурсы.
2022-11-17T21:01+0500
2022-11-17T21:01+0500
2022-11-17T21:01+0500
видео
вашингтон
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скандал
ракета
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беларусь
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Это свидетельствует о возможности наличия у Варшавы агрессивных замыслов в отношении Минска, рассказал в интервью "Sputnik на русском" заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. Может ли Польша начать наступление на Беларусь? Зачем Зеленский и другие политики пытались заставить НАТО применить 5 статью и вступить в войну с Россией после падения на территории страны якобы российской ракеты, которая оказалась украинской? Почему Вашингтон не позволил Польше развить эту историю в антироссийском ключе? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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кошкин объяснил почему вашингтон не стал развивать скандал с падением ракеты в польше польша скапливает на границе с беларусью значительные военные ресурсы
кошкин объяснил почему вашингтон не стал развивать скандал с падением ракеты в польше польша скапливает на границе с беларусью значительные военные ресурсы
Кошкин объяснил, почему Вашингтон не стал развивать скандал с падением ракеты в Польше
Польша скапливает на границе с Беларусью значительные военные ресурсы.
Это свидетельствует о возможности наличия у Варшавы агрессивных замыслов в отношении Минска, рассказал в интервью "Sputnik на русском" заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.
Может ли Польша начать наступление на Беларусь? Зачем Зеленский и другие политики пытались заставить НАТО применить 5 статью и вступить в войну с Россией после падения на территории страны якобы российской ракеты, которая оказалась украинской? Почему Вашингтон не позволил Польше развить эту историю в антироссийском ключе?
Обо всем этом смотрите в нашем видео.