https://uz.sputniknews.ru/20221117/koshkin-obyasnil-pochemu-vashington-ne-stal-razvivat-skandal-s-padeniem-rakety-v-polshe---30056163.html

Кошкин объяснил, почему Вашингтон не стал развивать скандал с падением ракеты в Польше

Кошкин объяснил, почему Вашингтон не стал развивать скандал с падением ракеты в Польше

Польша скапливает на границе с Беларусью значительные военные ресурсы.

2022-11-17T21:01+0500

2022-11-17T21:01+0500

2022-11-17T21:01+0500

видео

вашингтон

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ракета

падение

беларусь

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Это свидетельствует о возможности наличия у Варшавы агрессивных замыслов в отношении Минска, рассказал в интервью "Sputnik на русском" заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. Может ли Польша начать наступление на Беларусь? Зачем Зеленский и другие политики пытались заставить НАТО применить 5 статью и вступить в войну с Россией после падения на территории страны якобы российской ракеты, которая оказалась украинской? Почему Вашингтон не позволил Польше развить эту историю в антироссийском ключе? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

кошкин объяснил почему вашингтон не стал развивать скандал с падением ракеты в польше польша скапливает на границе с беларусью значительные военные ресурсы