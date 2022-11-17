https://uz.sputniknews.ru/20221117/mirziyoev-pozdravil-uchastnikov-festivalya-drujby-uzbekskogo-i-turkmenskogo-narodov-30052112.html
Мирзиёев поздравил участников фестиваля дружбы узбекского и туркменского народов
Мирзиёев поздравил участников фестиваля дружбы узбекского и туркменского народов
Фестиваль туркмено-узбекской дружбы пройходит в Туркменистане 16-17 ноября.
2022-11-17T11:40+0500
2022-11-17T11:40+0500
2022-11-17T11:40+0500
политика
шавкат мирзиёев
фестиваль
дружба
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узбеки
туркменистан
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ТАШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравление участникам фестиваля дружбы узбекского и туркменского народов, который проходит в Дашогузе в Туркменистане. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Мирзиёев поблагодарил турменистанского лидера Сердара Бердымухамедова и всех организаторов фестиваля за его проведение на высоком уровне.В своем обращении к участникам форума Мирзиёев напомнил, что недавно Союз писателей и Академия наук Узбекистана издали 100-томное собрание произведений "Жемчужины тюркской литературы", 10 томов которого посвящены избранным произведениям туркменской литературы.Также он сообщил, что одной из центральных улиц Ташкента в 2018 году было присвоено имя представителя туркменской литературы – Махтумкули, была создана аллея, где установлен барельеф в честь поэта.Кроме этого, по заявлению президента, в махалле "Туркманлар" Ургенчского района Хорезмской области отреставрирован и сдан в эксплуатацию древний мемориальный комплекс "Улли ховли". В центре столицы, в свою очередь, построили парк "Ашхабад".Мирзиёев выразил уверенность, что Узбекистан и Туркменистан будут и впредь "проводить такие праздники культуры, еще более сближающие два народа".Напомним: фестиваль туркмено-узбекской дружбы проходит 16-17 ноября в Дашогузе. В рамках мероприятия предусмотрена организация совместного концерта мастеров искусств, творческих встреч, выставки декоративно-прикладного искусства народов двух стран, показа сценических постановок и кинолент.Ранее президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выразил уверенность, что предстоящее мероприятие послужит укреплению отношений между двумя странами, и дал распоряжения ответственным лицами обеспечить высокий уровень организации фестиваля.
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мирзиёев поздравил участников фестиваля дружбы узбекского и туркменского народов фестиваль туркмено-узбекской дружбы пройходит в туркменистане 16 17 ноября в дашогузе
мирзиёев поздравил участников фестиваля дружбы узбекского и туркменского народов фестиваль туркмено-узбекской дружбы пройходит в туркменистане 16 17 ноября в дашогузе
Мирзиёев поздравил участников фестиваля дружбы узбекского и туркменского народов
Фестиваль туркмено-узбекской дружбы пройходит в Туркменистане 16-17 ноября.
ТАШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik
. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравление участникам фестиваля дружбы узбекского и туркменского народов, который проходит в Дашогузе в Туркменистане. Об этом сообщает
пресс-служба главы республики.
Мирзиёев поблагодарил турменистанского лидера Сердара Бердымухамедова и всех организаторов фестиваля за его проведение на высоком уровне.
"Несомненно, историко-культурные связи узбекского и туркменского народов служат прочным фундаментом многовековых уз дружбы и братства. Этот важный форум, направленный на дальнейшее укрепление по-настоящему родственных и добрососедских отношений, вновь ярко демонстрирует органичность и общность благородных целей, устремлений и чаяний наших народов", – отметил глава Узбекистана.
В своем обращении к участникам форума Мирзиёев напомнил, что недавно Союз писателей и Академия наук Узбекистана издали 100-томное собрание произведений "Жемчужины тюркской литературы", 10 томов которого посвящены избранным произведениям туркменской литературы.
"Особенно примечательно, что в него вошли лучшие образцы творчества десятков выдающихся поэтов и писателей – классиков и современников, таких как Озоди, Андалиб, Махтумкули, Мулланафас, Берди Кербобаев, Хидир Деряев, Отажон Тугон", – подчеркнул он.
Также он сообщил, что одной из центральных улиц Ташкента в 2018 году было присвоено имя представителя туркменской литературы – Махтумкули, была создана аллея, где установлен барельеф в честь поэта.
Кроме этого, по заявлению президента, в махалле "Туркманлар" Ургенчского района Хорезмской области отреставрирован и сдан в эксплуатацию древний мемориальный комплекс "Улли ховли". В центре столицы, в свою очередь, построили парк "Ашхабад".
Мирзиёев выразил уверенность, что Узбекистан и Туркменистан будут и впредь "проводить такие праздники культуры, еще более сближающие два народа".
Напомним: фестиваль туркмено-узбекской дружбы проходит 16-17 ноября в Дашогузе. В рамках мероприятия предусмотрена организация совместного концерта мастеров искусств, творческих встреч, выставки декоративно-прикладного искусства народов двух стран, показа сценических постановок и кинолент.
Ранее президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выразил уверенность, что предстоящее мероприятие послужит укреплению отношений между двумя странами, и дал распоряжения ответственным лицами обеспечить высокий уровень организации фестиваля.