https://uz.sputniknews.ru/20221117/myasnikov-rasskazal-kak-ne-dopustit-risk-vozniknoveniya-insulta-30043754.html
Мясников рассказал, как не допустить риск возникновения инсульта
Мясников рассказал, как не допустить риск возникновения инсульта
Специалист рассказал, кто находится в группе риска, а также перечислил меры, которые необходимо предпринять, чтобы предотвратить инсульт.
2022-11-17T07:03+0500
2022-11-17T07:03+0500
2022-11-17T07:03+0500
это интересно
врач
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Врач Александр Мясников перечислил меры, которые нужно предпринять, чтобы избежать возникновения инсульта.По словам специалиста, спровоцировать такое состояние могут гипертония, повышенный уровень холестерина и глюкозы, курение, наследственность, возраст, малоподвижный образ жизни и лишний вес.Мясников рекомендует в первую очередь обратить внимание на артериальное давление.Также специалист порекомендовал бросить курить, отметив, что эту вредную привычку можно рассматривать как хроническую болезнь с рецидивами. Кроме того, Мясников советует сократить потребление соли и следить за уровнем сахара и холестерина в крови.Необходимо принимать во внимание и врожденные факторы риска, например, увеличенную свертываемость крови, которая может вызвать тромбоз. Не менее важно, по мнению Мясникова, регулярно заниматься физической активностью.
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мясников рассказал как не допустить риск возникновения инсульта специалист рассказал кто находится в группе риска а также перечислил меры, которые необходимо предпринять чтобы предотвратить инсульт как понять что у тебя инсульт первая помощь при инсульте восстановление при инсульте группы риска как предотвратить факторы которые повышают риск возникновения инсульта
мясников рассказал как не допустить риск возникновения инсульта специалист рассказал кто находится в группе риска а также перечислил меры, которые необходимо предпринять чтобы предотвратить инсульт как понять что у тебя инсульт первая помощь при инсульте восстановление при инсульте группы риска как предотвратить факторы которые повышают риск возникновения инсульта
Мясников рассказал, как не допустить риск возникновения инсульта
Специалист рассказал, кто находится в группе риска, а также перечислил меры, которые необходимо предпринять, чтобы предотвратить инсульт.
Врач Александр Мясников перечислил
меры, которые нужно предпринять, чтобы избежать возникновения инсульта.
По словам специалиста, спровоцировать такое состояние могут гипертония, повышенный уровень холестерина и глюкозы, курение, наследственность, возраст, малоподвижный образ жизни и лишний вес.
Мясников рекомендует в первую очередь обратить внимание на артериальное давление.
"Я сам — старый гипертоник. Таблетки я выпил. Измерять давление аппаратом — прошлый век. Все-таки сейчас есть холтеровское мониторирование, оно достаточно доступно. Когда вы носите аппарат, он измеряет вам давление ночью, днем, в различных обстоятельствах, и в итоге вы можете посмотреть средний уровень и тогда уже менять лекарства более прицельно", — рассказал врач.
Также специалист порекомендовал бросить курить, отметив, что эту вредную привычку можно рассматривать как хроническую болезнь с рецидивами. Кроме того, Мясников советует сократить потребление соли и следить за уровнем сахара и холестерина в крови.
Необходимо принимать во внимание и врожденные факторы риска, например, увеличенную свертываемость крови, которая может вызвать тромбоз. Не менее важно, по мнению Мясникова, регулярно заниматься физической активностью.
"Если у вас инсульт, значит, у вас были предвестники, минимум, за 10-15 лет до того. Но вы продолжали есть пельмени, наворачивали пирожные, курили, сидели на попе ровно на диване, не двигались! Вы думаете, мне охота просыпаться в 6 утра делать берпи или лезть на ветку? Подтягиваться, бегать и так далее? Потому что мужчина должен один раз в день крепко вспотеть! Если мужчина раз в день не вспотел, то его здоровье под угрозой", — добавил эксперт.