https://uz.sputniknews.ru/20221117/myasnikov-rasskazal-kak-ne-dopustit-risk-vozniknoveniya-insulta-30043754.html

Мясников рассказал, как не допустить риск возникновения инсульта

Мясников рассказал, как не допустить риск возникновения инсульта

Специалист рассказал, кто находится в группе риска, а также перечислил меры, которые необходимо предпринять, чтобы предотвратить инсульт.

2022-11-17T07:03+0500

2022-11-17T07:03+0500

2022-11-17T07:03+0500

это интересно

врач

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/19/15854941_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_c1f7e7893b4f387ab7e504d7a1af4f62.jpg

Врач Александр Мясников перечислил меры, которые нужно предпринять, чтобы избежать возникновения инсульта.По словам специалиста, спровоцировать такое состояние могут гипертония, повышенный уровень холестерина и глюкозы, курение, наследственность, возраст, малоподвижный образ жизни и лишний вес.Мясников рекомендует в первую очередь обратить внимание на артериальное давление.Также специалист порекомендовал бросить курить, отметив, что эту вредную привычку можно рассматривать как хроническую болезнь с рецидивами. Кроме того, Мясников советует сократить потребление соли и следить за уровнем сахара и холестерина в крови.Необходимо принимать во внимание и врожденные факторы риска, например, увеличенную свертываемость крови, которая может вызвать тромбоз. Не менее важно, по мнению Мясникова, регулярно заниматься физической активностью.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мясников рассказал как не допустить риск возникновения инсульта специалист рассказал кто находится в группе риска а также перечислил меры, которые необходимо предпринять чтобы предотвратить инсульт как понять что у тебя инсульт первая помощь при инсульте восстановление при инсульте группы риска как предотвратить факторы которые повышают риск возникновения инсульта