https://uz.sputniknews.ru/20221117/nebolshoy-dojd-prognoz-pogody-na-17-noyabrya-30050240.html

Небольшой дождь: прогноз погоды на 17 ноября

Небольшой дождь: прогноз погоды на 17 ноября

Какая погода ожидается в четверг на территории республики — читайте в нашем материале.

2022-11-17T10:49+0500

2022-11-17T10:49+0500

2022-11-17T10:49+0500

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ТАШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik. В четверг в Узбекистане осадков не ожидается, только по Каракалпакстану к вечеру местами возможен небольшой дождь. Местами — туман. Температура по стране колеблется в пределах 8-13 градусов. Ветер 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Об этом сообщает Узгидромет.В Ташкенте без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице страны поднимется до 9-11 градусов тепла.В горных районах без осадков. Местами туман. Ветер 7-12 м/с. Температура 0-5 градусов тепла.

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