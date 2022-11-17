https://uz.sputniknews.ru/20221117/nebolshoy-dojd-prognoz-pogody-na-17-noyabrya-30050240.html
Небольшой дождь: прогноз погоды на 17 ноября
Небольшой дождь: прогноз погоды на 17 ноября
Какая погода ожидается в четверг на территории республики — читайте в нашем материале.
2022-11-17T10:49+0500
2022-11-17T10:49+0500
2022-11-17T10:49+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik. В четверг в Узбекистане осадков не ожидается, только по Каракалпакстану к вечеру местами возможен небольшой дождь. Местами — туман. Температура по стране колеблется в пределах 8-13 градусов. Ветер 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Об этом сообщает Узгидромет.В Ташкенте без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице страны поднимется до 9-11 градусов тепла.В горных районах без осадков. Местами туман. Ветер 7-12 м/с. Температура 0-5 градусов тепла.
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небольшой дождь прогноз погоды на 17 ноября какая погода ожидается в четверг на территории республики прогноз погоды в узбекистане ташкент самарканд бухара фергана
небольшой дождь прогноз погоды на 17 ноября какая погода ожидается в четверг на территории республики прогноз погоды в узбекистане ташкент самарканд бухара фергана
Небольшой дождь: прогноз погоды на 17 ноября
Какая погода ожидается в четверг на территории республики — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik.
В четверг в Узбекистане осадков не ожидается, только по Каракалпакстану к вечеру местами возможен небольшой дождь. Местами — туман. Температура по стране колеблется в пределах 8-13 градусов. Ветер 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Об этом сообщает
Узгидромет.
В Ташкенте без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице страны поднимется до 9-11 градусов тепла.
В горных районах без осадков. Местами туман. Ветер 7-12 м/с. Температура 0-5 градусов тепла.