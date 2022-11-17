https://uz.sputniknews.ru/20221117/texnopark-chirchik-vpervye-napravil-produktsiyu-na-eksport-30050995.html

Технопарк "Чирчик" впервые направил продукцию на экспорт

Технопарк "Чирчик" впервые направил продукцию на экспорт

Первая партия продукции технопарка была экспортирована в Казахстан.

2022-11-17T12:29+0500

2022-11-17T12:29+0500

2022-11-17T12:29+0500

экономика

технопарк

чирчик

продукция

экспорт

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ТАШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik. Один из резидентов технопарка "Чирчик", производитель термоэластопластов и изделий из них OOO "VR-Plast TPE" (Татарстан), впервые направил продукцию на экспорт. Об этом сообщает пресс-служба технопарка.Так, компания направила на экспорт 13,7 тонн уплотнителей для пластиковых окон и алюминиевых систем в Казахстан. Это первая партия продукции, экспортированная из "Чирчика".Известно, что до конца 2022 года производство продукции будет наращиваться и достигнет 500 тонн, из которых 100 тонн отправят на экспорт. бъем производства в данное время достигает 12-14 тонн в сутки. Таким образом, сумма экспорта достигнет $200 тыс.Годовой объем выпуска компании при выходе на проектную мощность — 8 тысяч тонн, а товарной продукции — 176 млрд сумов. Ежегодные выплаты в бюджет составляют 25,5 млрд сумов.Напомним: в марте этого года в Ташкентской области состоялось открытие химико-индустриального парка "Чирчик" при участии АО "Узкимесаноат" и "Химград" (Татарстан), опыт которого и лег в основу проекта.Индустриальный парк в городе Чирчик предназначен для локализации производств российских компаний на территории Узбекистана. Технопарк имеет развитую инженерную инфраструктуру с точками подключения к сетям энергоснабжения в "шаговой" доступности от любого земельного участка и здания. Здесь созданы все условия для бесперебойного энергоснабжения резидентов.

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технопарк чирчик впервые направил продукцию на экспорт первая партия продукции технопарка была экспортирована в казахстан как стать резидентом официальный сайт