https://uz.sputniknews.ru/20221117/uzbekistanskie-txekvondisty-vyigrali-dve-medali-na-chempionate-mira-30046136.html
Узбекистанские тхэквондисты выиграли две медали на чемпионате мира
Узбекистанские тхэквондисты выиграли две медали на чемпионате мира
Как проходит первенство планеты по таэквондо для узбекистанских спортсменов - читайте в нашем материале.
2022-11-17T16:40+0500
2022-11-17T16:40+0500
2022-11-17T16:40+0500
спорт
узбекистан
таэквондо
чемпионат
медали
медаль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/10/30030368_0:0:983:552_1920x0_80_0_0_bbcfe90e908a1cfd3adf9693cefb1bc7.jpg
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Узбекистанские спортсмены завоевали медали во второй соревновательный день чемпионата мира по тхэквондо. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Так, копилку сборной бронзовой медалью пополнил Никита Рафалович, выступавший в весовой категории до 87 кг. Узбекистанский тхэквондист успешно дошел до полуфинала, однако уступил Мехди Ходабахши из Сербии.Феруза Содикова также принесла республике "бронзу" на мировом первенстве. Она выступала в весовой категории до 62 кг и в полуфинале уступила Теопуле Сарванаки из Греции.Напомним: чемпионат мира по тхэквондо стартовал в понедельник в мексиканском городе Гвадалахара. Сборная Узбекистана принимает участие в этих соревнованиях в полном составе.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/10/30030368_0:0:983:738_1920x0_80_0_0_4ac04cb27743d937e738e3f8921f9074.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистанские таэквондисты выиграли две медали на чемпионате мира как проходит первенство планеты по таэквондо для узбекистанских спортсменов читайте в нашем материале
узбекистанские таэквондисты выиграли две медали на чемпионате мира как проходит первенство планеты по таэквондо для узбекистанских спортсменов читайте в нашем материале
Узбекистанские тхэквондисты выиграли две медали на чемпионате мира
Как проходит первенство планеты по тхэквондо для узбекистанских спортсменов — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik.
Узбекистанские спортсмены завоевали медали во второй соревновательный день чемпионата мира по тхэквондо. Об этом сообщает пресс-служба
Национального олимпийского комитета республики.
Так, копилку сборной бронзовой медалью пополнил Никита Рафалович, выступавший в весовой категории до 87 кг. Узбекистанский тхэквондист успешно дошел до полуфинала, однако уступил Мехди Ходабахши из Сербии.
Феруза Содикова также принесла республике "бронзу" на мировом первенстве. Она выступала в весовой категории до 62 кг и в полуфинале уступила Теопуле Сарванаки из Греции.
Напомним: чемпионат мира по тхэквондо стартовал в понедельник в мексиканском городе Гвадалахара. Сборная Узбекистана принимает участие в этих соревнованиях в полном составе.