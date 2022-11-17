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Узбекистанские тхэквондисты выиграли две медали на чемпионате мира
Узбекистанские тхэквондисты выиграли две медали на чемпионате мира
Как проходит первенство планеты по таэквондо для узбекистанских спортсменов - читайте в нашем материале.
2022-11-17T16:40+0500
2022-11-17T16:40+0500
спорт
узбекистан
таэквондо
чемпионат
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медаль
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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Узбекистанские спортсмены завоевали медали во второй соревновательный день чемпионата мира по тхэквондо. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Так, копилку сборной бронзовой медалью пополнил Никита Рафалович, выступавший в весовой категории до 87 кг. Узбекистанский тхэквондист успешно дошел до полуфинала, однако уступил Мехди Ходабахши из Сербии.Феруза Содикова также принесла республике "бронзу" на мировом первенстве. Она выступала в весовой категории до 62 кг и в полуфинале уступила Теопуле Сарванаки из Греции.Напомним: чемпионат мира по тхэквондо стартовал в понедельник в мексиканском городе Гвадалахара. Сборная Узбекистана принимает участие в этих соревнованиях в полном составе.
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узбекистанские таэквондисты выиграли две медали на чемпионате мира как проходит первенство планеты по таэквондо для узбекистанских спортсменов читайте в нашем материале
узбекистанские таэквондисты выиграли две медали на чемпионате мира как проходит первенство планеты по таэквондо для узбекистанских спортсменов читайте в нашем материале

Узбекистанские тхэквондисты выиграли две медали на чемпионате мира

16:40 17.11.2022
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаНикита Рафалович и Феруза Содикова завоевали бронзовые медали чемпионата мира по таэквондо.
Никита Рафалович и Феруза Содикова завоевали бронзовые медали чемпионата мира по таэквондо. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.11.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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Как проходит первенство планеты по тхэквондо для узбекистанских спортсменов — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Узбекистанские спортсмены завоевали медали во второй соревновательный день чемпионата мира по тхэквондо. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
Так, копилку сборной бронзовой медалью пополнил Никита Рафалович, выступавший в весовой категории до 87 кг. Узбекистанский тхэквондист успешно дошел до полуфинала, однако уступил Мехди Ходабахши из Сербии.
Феруза Содикова также принесла республике "бронзу" на мировом первенстве. Она выступала в весовой категории до 62 кг и в полуфинале уступила Теопуле Сарванаки из Греции.
Напомним: чемпионат мира по тхэквондо стартовал в понедельник в мексиканском городе Гвадалахара. Сборная Узбекистана принимает участие в этих соревнованиях в полном составе.
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