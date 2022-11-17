https://uz.sputniknews.ru/20221117/uzbekistanskie-txekvondisty-vyigrali-dve-medali-na-chempionate-mira-30046136.html

Узбекистанские тхэквондисты выиграли две медали на чемпионате мира

Узбекистанские тхэквондисты выиграли две медали на чемпионате мира

Как проходит первенство планеты по таэквондо для узбекистанских спортсменов - читайте в нашем материале.

2022-11-17T16:40+0500

2022-11-17T16:40+0500

2022-11-17T16:40+0500

спорт

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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Узбекистанские спортсмены завоевали медали во второй соревновательный день чемпионата мира по тхэквондо. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Так, копилку сборной бронзовой медалью пополнил Никита Рафалович, выступавший в весовой категории до 87 кг. Узбекистанский тхэквондист успешно дошел до полуфинала, однако уступил Мехди Ходабахши из Сербии.Феруза Содикова также принесла республике "бронзу" на мировом первенстве. Она выступала в весовой категории до 62 кг и в полуфинале уступила Теопуле Сарванаки из Греции.Напомним: чемпионат мира по тхэквондо стартовал в понедельник в мексиканском городе Гвадалахара. Сборная Узбекистана принимает участие в этих соревнованиях в полном составе.

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Sputnik Узбекистан

узбекистанские таэквондисты выиграли две медали на чемпионате мира как проходит первенство планеты по таэквондо для узбекистанских спортсменов читайте в нашем материале