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Вавилов: Китай больше не поверит обещаниям американцев по Тайваню
Вавилов: Китай больше не поверит обещаниям американцев по Тайваню
США не удалось добиться отказа Китая от курса на поддержку России.
2022-11-17T17:30+0500
2022-11-17T17:30+0500
видео
китай
тайвань
америка
сша
россия
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Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал китаевед-публицист Николай Вавилов. Ранее лидеры Китая и США встретились на саммите G20 и переговоры обернулись поражением американской дипломатии. Почему Китай больше не верит обещаниям США? Зачем Германия отказывается от высокого уровня жизни своего населения? Как Китай будет постепенно усиливать блокаду Тайваня и что станет поводом для начала военной операции? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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вавилов китай больше не поверит обещаниям американцев по тайваню сша не удалось добиться отказа китая от курса на поддержку россии
вавилов китай больше не поверит обещаниям американцев по тайваню сша не удалось добиться отказа китая от курса на поддержку россии

Вавилов: Китай больше не поверит обещаниям американцев по Тайваню

17:30 17.11.2022
© Sputnik
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США не удалось добиться отказа Китая от курса на поддержку России.
Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал китаевед-публицист Николай Вавилов. Ранее лидеры Китая и США встретились на саммите G20 и переговоры обернулись поражением американской дипломатии.
Почему Китай больше не верит обещаниям США? Зачем Германия отказывается от высокого уровня жизни своего населения? Как Китай будет постепенно усиливать блокаду Тайваня и что станет поводом для начала военной операции?
Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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