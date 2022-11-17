https://uz.sputniknews.ru/20221117/vavilov-kitay-bolshe-ne-poverit-obeschaniyam-amerikantsev-po-tayvanyu-30046446.html

Вавилов: Китай больше не поверит обещаниям американцев по Тайваню

Вавилов: Китай больше не поверит обещаниям американцев по Тайваню

США не удалось добиться отказа Китая от курса на поддержку России.

2022-11-17T17:30+0500

2022-11-17T17:30+0500

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видео

китай

тайвань

америка

сша

россия

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Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал китаевед-публицист Николай Вавилов. Ранее лидеры Китая и США встретились на саммите G20 и переговоры обернулись поражением американской дипломатии. Почему Китай больше не верит обещаниям США? Зачем Германия отказывается от высокого уровня жизни своего населения? Как Китай будет постепенно усиливать блокаду Тайваня и что станет поводом для начала военной операции? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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вавилов китай больше не поверит обещаниям американцев по тайваню сша не удалось добиться отказа китая от курса на поддержку россии