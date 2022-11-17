https://uz.sputniknews.ru/20221117/vinovata-rossiya-koltashov-o-skoroy-revolyutsii-v-evrope-30046314.html

Виновата Россия? Колташов о скорой революции в Европе

Виновата Россия? Колташов о скорой революции в Европе

Германия и Франция не смогут освободится от контроля США, не развалив Евросоюз, и предпосылки для этого уже существуют, считает директор Института нового общества Василий Колташов.

2022-11-17T14:10+0500

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россия

европа

революция

германия

франция

сша

евросоюз

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Почему нарастающие в Европе экономические протесты ничего не изменят? Могут ли они перерасти в политические протесты? Чем Запад обосновывает необходимость войны с Россией, и когда население Европы перестанет верить этим словам? Обо всем этом смотрите на канале Sputnik на русском.

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виновата россия колташов о скорой революции в европе германия и франция не смогут освободится от контроля сша не развалив евросоюз и предпосылки для этого уже существуют считает директор института нового общества василий колташов