https://uz.sputniknews.ru/20221117/vinovata-rossiya-koltashov-o-skoroy-revolyutsii-v-evrope-30046314.html
Виновата Россия? Колташов о скорой революции в Европе
Виновата Россия? Колташов о скорой революции в Европе
Германия и Франция не смогут освободится от контроля США, не развалив Евросоюз, и предпосылки для этого уже существуют, считает директор Института нового общества Василий Колташов.
2022-11-17T14:10+0500
2022-11-17T14:10+0500
2022-11-17T14:10+0500
видео
россия
европа
революция
германия
франция
сша
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/10/30027058_23:0:1296:716_1920x0_80_0_0_94208d7b0e1c2eb786a0d15ab6bef790.png
Почему нарастающие в Европе экономические протесты ничего не изменят? Могут ли они перерасти в политические протесты? Чем Запад обосновывает необходимость войны с Россией, и когда население Европы перестанет верить этим словам? Обо всем этом смотрите на канале Sputnik на русском.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/10/30027058_341:0:1296:716_1920x0_80_0_0_56cdb4e648f7594c78516a039396c218.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
виновата россия колташов о скорой революции в европе германия и франция не смогут освободится от контроля сша не развалив евросоюз и предпосылки для этого уже существуют считает директор института нового общества василий колташов
виновата россия колташов о скорой революции в европе германия и франция не смогут освободится от контроля сша не развалив евросоюз и предпосылки для этого уже существуют считает директор института нового общества василий колташов
Виновата Россия? Колташов о скорой революции в Европе
Германия и Франция не смогут освободится от контроля США, не развалив Евросоюз, и предпосылки для этого уже существуют, считает директор Института нового общества Василий Колташов.
Почему нарастающие в Европе экономические протесты ничего не изменят? Могут ли они перерасти в политические протесты? Чем Запад обосновывает необходимость войны с Россией, и когда население Европы перестанет верить этим словам?
Обо всем этом смотрите на канале Sputnik на русском.